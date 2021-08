Rafa Nadal non parteciperà agli US Open: ecco perchè

Rafa Nadal non parteciperà agli US Open: adesso è ufficiale. Il campione spagnolo è alle prese, ormai da molti anni, con un infortunio al piede che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi e Wimbledon. In questi giorni è arrivata la decisione che suona come una doccia fredda per i suoi fan: il tennista salterà tutti gli eventi rimanenti del 2021 per rimettersi in forma.

Rafa Nadal salta gli US Open: l’annuncio affidato ai social

Ecco la nota, diramata attraverso i social, con cui Rafa ha annunciato lo stop dalle competizioni per quest’anno: “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che purtroppo devo concludere la stagione 2021. Onestamente, da un anno soffro molto più del previsto con il piede e ho bisogno di prendermi un po’ di tempo. Dopo averne discusso con il team e la famiglia, ho preso questa decisione e penso che sia la strada da seguire per cercare di recuperare bene. Quest’anno ho dovuto rinunciare a cose che contano molto per me, come Wimbledon, le Olimpiadi e adesso lo US Open oltre a tanti altri eventi importanti, poiché non ho avuto la possibilità di allenarmi, prepararmi e competere nel modo in cui avrei voluto. Arrivo alla conclusione che mi serve tempo per recuperare e cambiare qualcosa, cercare di capire come evolve la situazione del piede poiché non si tratta di un nuovo infortunio, ma di un fastidio che ho dal 2005, anche se non mi ha impedito di avere una carriera professionistica così lunga. Se è vero che da un po’ le cose non vanno come dovrebbero, è il momento di prendere delle decisioni e cercare un trattamento diverso per trovare una soluzione al problema o quantomeno migliorare la situazione, per continuare a giocare nei prossimi anni. Ho l’entusiasmo giusto per fare il necessario per recuperare la miglior forma possibile e continuare a competere per i traguardi che mi danno una forte motivazione. Sono convinto che recuperando dall’infortunio al piede, e con uno sforzo quotidiano importante, questo traguardo si possa raggiungere. Lavorerò duramente per realizzarlo. Grazie in anticipo per il supporto, la comprensione e le vostre manifestazioni di affetto che sono molto importanti, ancora di più in tempi difficili come questi. Vi prometto lavorerò sodo per cercare di continuare a godermi questo sport ancora per un po’. Un grande abbraccio a tutti”.