Ranking ATP dle 23 agosto, le novità: Federer perde una posizione, Zverev vicino a Tsitsipas

Ranking ATP del 23 agosto: ci sono importanti novità. Il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che ha visto trionfare il tedesco Alexander Zverev sul russo Rublev, ha “condannato” Rafa Nadal al quinto posto, scalzato proprio da Zverev. Per lo spagnolo, che resterà lontano dai campi per tutto il 2021, rappresenta un brutto colpo. Lo stop potrebbe costargli la top ten della classifica mondiale, che lo vede protagonista da oltre 10 anni.

Ranking ATP del 23 agosto: i primi dieci nomi della classifica

Il Ranking ATP non è inedito soltanto per il sorpasso di Zverev ai danni di Nadal, che adesso insidia il terzo posto di Tsitsipas. Ma anche perchè consente la permanenza di numerosi italiani nella top 100: Lorenzo Sonego raggiunge la 23esima posizione; Fabio Fognini si attesta alla 32esima; Lorenzo Musetti e Gianluca Mager sono, rispettivamente, in 58esima e 70esima posizione; Marco Cecchinato ottantesimo. Importante balzo in avanti per Stefano Travaglia che, per la prima volta, entra tra i 100 più forti al mondo con 811 punti. Male invece Jannik Sinner e Andreas Seppi, che rispetto alla classifica precedente, perdono una posizione. Resta saldo all’ottavo posto Stefano Berrettini. Il finalista della scorsa edizione di Wimbledon si conferma il miglior tennista italiano di questo periodo. La top 10 mondiale è guidata da Djokovic, ancora numero 1 al mondo. Seguono poi: Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Nadal, Thiem, Rublev, Berrettini, Federer, Shapovalov.