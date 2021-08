Dove vedere Masters 1000 Cincinnati: streaming e diretta tv in chiaro?

Oggi 15 agosto inizierà il torneo Atp di Cincinnati (cemento, outdoor), sesto Masters 1000 dell’anno che vedrà l’assenza dei “Big Three”, ovvero Djokovic, Nadal e Federer, con Medvedev e Tsitsipas prime due teste di serie, tra le quali ci sarà anche l’azzurro Berrettini, affiancato da Sinner, Fognini e Sonego.

Il montepremi del torneo (conosciuto anche come Western & Southern Open per motivi di sponsorizzazione) è di $3,707,550 con il vincitore che si intascherà 332 mila euro con i soliti 1000 punti valevoli per il ranking Atp; nella scorsa stagione il torneo lo vinse Djokovic, che in finale ebbe la meglio sul canadese Raonic (assente anche lui) con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, ricordando che non si disputò all “Lindner Family Tennis Center” di Mason (Ohio), ma all’ “USTA Billie Jean King National Tennis Center” di New York, per evitare troppi spostamenti dei giocatori in vista degli US Open che si sarebbero disputati nella stessa sede, per l’emergenza Coronavirus.

Dove vedere Masters 1000 Cincinnati in tv e streaming

Il torneo sul cemento americano si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Arena (ch. 204) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Inoltre verrà trasmesso un match al giorno in differita su SuperTennis (canale 212 Sky e canale 64 digitale terrestre) e in streaming su SuperTenniX.

I telecronisti degli incontri saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Nicolò Ramella, Paolo Ciarravano e Geri De Rosa, mentre per le secondi voci troveremo gli ex tennisti Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Laura Garrone e Claudio Mezzadri.

Programmazione Sky Sport

DOMENICA 15 AGOSTO



20.00 Sky Sport Tennis /SkySportArena – Atp Cincinnati (Masters 1000) (1° turno, diretta)

24.00 Sky Sport Tennis /Sky Sport Arena – Atp Cincinnati (Masters 1000) (1° turno, diretta)

LUNEDI ‘ 16 AGOSTO



17.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno / Sky Sport Arena – Atp Cincinnati (Masters 1000) (1° turno, diretta)

MARTEDI’ 17 AGOSTO

1.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno / Sky Sport Arena – Atp Cincinnati (Masters 1000) (1° turno, diretta)

17.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno / Sky Sport Arena – Masters 1000 Cincinnati (1°/2° turno, diretta)

MERCOLEDI’ 18 AGOSTO

1.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno / Sky Sport Arena – Atp Cincinnati (Masters 1000) (1°/2° turno, diretta)

17.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno / Sky Sport Arena – Atp Cincinnati (Masters 1000) (2° turno, diretta)

GIOVEDI’ 19 AGOSTO

1.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno / Sky Sport Arena – Atp Cincinnati (Masters 1000) (2° turno, diretta)

17.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno / Sky Sport Arena – Atp Cincinnati (Masters 1000) (ottavi, diretta)

VENERDI’ 20 AGOSTO

1.00 Sky Sport Tennis /Sky Sport Uno / Sky Sport Arena – Atp Cincinnati (Masters 1000) (ottavi, diretta)

19.00 Sky Sport Tennis/Sky Sport Uno – Atp Cincinnati (Masters 1000) (1°/2°quarto, diretta)

SABATO 21 AGOSTO

1.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno – Atp Cincinnati (Masters 1000) (3°/4°quarto, diretta)

19.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno – Atp Cincinnati (Masters 1000) (1a semifinale, diretta)

24.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno – Atp Cincinnati (Masters 1000) (2a semifinale, diretta)

DOMENICA 22 AGOSTO

22.00 Sky Sport Tennis / Sky Sport Uno – Atp Cincinnati (Masters 1000) (finale, diretta)

Masters 1000 Cincinnati 2020, finale Djokovic-Raonic: gli highlights