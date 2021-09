Novak Djokovic piega Medvedev e conquista la finale degli US Open

Novak Djokovic, agli Us Open conquista anche la finale. Il serbo, 34 anni compiuti lo scorso maggio, potrebbe diventare il tennista più vincente di tutti i tempi. In uno scontro conteso e combattuto senza risparmiarsi, piega un inossidabile Zverev, e accede all’atto conclusivo del torneo che si sta giocando in terra americana. In caso di vittoria per Novak significherebbe vincere il quarto slam di fila: dopo gli Australian Open, i Roland Garros e il torneo di Wimbledon vinto contro Matteo Berrettini, potrebbe mettere le mani sul trofeo degli Us Open e sul suo ricco montepremi.

Novak Djokovic, Us Open: il serbo se la vedrà con Medvedev

Il tennista nato a Belgrado, ha dato tutto se stesso per battere il tedesco Zverev. Ci sono voluti 5 set tiratissimi, tesissimi e combattuti senza esclusione di colpi, ma alla fine il punteggio è a suo favore: 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2. Come già accaduto più volte in questo torneo, il serbo perde il primo set lasciando un margine di vantaggio. Ma il rivale non riesce a capitalizzare la sua superiorità e progressivamente si fa riprendere e superare. In particolar modo nel secondo set, il balcanico concede anche il primo game. Zverev entra in black out, dando l’opportunità al n 1 al mondo di recuperare e di assestare i giusti colpi. Da quel momento in poi è una gara che Djokovic controlla al meglio, lasciando a Zverev qualche effimera speranza di poter portare a casa il match, puntualmente tradita dalla classe del belgradese. Quarta finale consecutiva in un torneo del Grande Slam per lui. In caso di trionfo sarebbe il 21esimo major vinto, uno in più rispetto agli altri storici giganti del tennis Roger Federer e Rafa Nadal. Nonostante non abbia centrato il Golden Slam, a causa dell’eliminazione alle semifinali delle Olimpiadi, domani potrebbe entrare di diritto nell’Olimpo dello sport, ottenendo un record, che mai nessuno al momento ha eguagliato. L’atto finale degli Us Open maschili 2021 sarà quindi Medvedev contro Djokovic.