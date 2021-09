US Open, Sinner-Zverev: streaming e diretta tv TV8 o Eurosport?

Oggi pomeriggio alle ore 18 all’Arthur Ashe Stadium si disputerà il match Sinner-Zverev, valevole per gli ottavi di finale degli US Open, in corso di svolgimento sui campo di cemento di Flushing Meadows.

Sarà un incontro molto interessante con il tennista azzurro che ha disputato un’ottima prima settimana di torneo, anche se potrebbe risentire dell’incontro giocato sabato contro Monfils durato tre ore e 45 minuti e vinto 6-4 al quinto set, dopo essere stato in vantaggio due set a zero. Nei primi due match c’erano state le vittorie in quattro set contro l’australiano Purcell e lo statunitense Svajda.

Il tedesco Zverev invece fin qui ha perso solamente un set, nell’ultima partita disputata contro l’americano Sock, mentre nei primi turni aveva avuto vita facile contro l’altro statunitense Querrey e lo spagnolo Ramos-Vinolas.

Sono due i precedenti tra i due giocatori ed entrambi giocati nel 2020: il primo vinto dall’altoatesino negli ottavi del Roland Garros, il secondo nella semifinale del torneo Atp di Colonia, ad appannaggio del teutonico.

Dove vedere Sinner-Zverev in tv e streaming

Il match di ottavi di finale tra Sinner-Zverev sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste), il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

L’incontro potrà essere seguito sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player ed inoltre anche sulla piattaforma DAZN (per chi è in possesso dell’abbonamento alla piattaforma), sempre sul canale Eurosport 2.

