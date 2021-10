ATP Anversa, sorteggio sfortunato per gli italiani

ATP Anversa: sorteggio a dir poco sfortunato per gli italiani presenti in tabellone. Gianluca Mager e Lorenzo Musetti si dovranno affrontare nel primo turno del torneo, e ad attendere il vincitore ci sarà…Jannik Sinner. Insomma, peggio di così non poteva andare per i tifosi azzurri, che possono quantomeno festeggiare la presenza sicura di un tennista loro connazionale nei quarti della competizione.

Musetti-Mager: capitolo terzo della sfida

I due atleti del bel paese si ritrovano per la terza volta (la seconda in questa stagione) a doversi sfidare per continuare il loro cammino in un torneo. Due anni fa, nel primo turno del Challenger di Ortisei, era stato Musetti ad avere la meglio con il punteggio di 6-4 7-5. Il giocatore originario di Carrara si è poi ripetuto quest’anno nel torneo ATP 250 di Parma, sempre al primo turno, quando ha sconfitto il tennista sanremese in un match terminato 4-6 6-1 6-2 in suo favore. Ad Anversa, altro ATP 250, i due faranno il loro ingresso in campo nel tabellone di singolare martedì (domani invece Musetti sarà protagonista in doppio, in coppia con il francese Benoit Paire) per provare a conquistare un derby contro Sinner, valevole per i quarti di finale della competizione.

Sinner vs Musetti o Mager: i precedenti

Se a vincere l’incontro tra Mager e Musetti sarà quest’ultimo, avverrà la prima sfida tra i due “millennials”, principi della Next Gen italiana. Invece, nel caso in cui a passare il turno fosse il tennista ligure, si troverebbe contro l’atleta altoatesino per la sua seconda volta in carriera. Nella prima occasione era stato Jannik a spuntarla, precisamente nel secondo turno del Roland Garros 2021, in cui ha superato Mager per 6-1 7-5 3-6 6-3.