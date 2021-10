ATP Vienna, Lorenzo Sonego fuori al secondo turno

Lorenzo Sonego esce di scena nel torneo ATP 500 di Vienna. L’atleta torinese è stato eliminato dalla competizione dal norvegese Casper Ruud, che ha avuto la meglio dopo due ore e quarantaquattro minuti di partita. L’incontro è terminato con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 in favore del tennista di Oslo, che approda dunque ai quarti di finale. Per Ruud, attuale numero 8 del ranking ATP, si tratta del quattordicesimo quarto di finale raggiunto in stagione, decisamente la migliore della sua giovane carriera (è diventato professionista nel 2015). Sonego subisce la terza sconfitta in altrettanti match contro il tennista scandinavo, che lo aveva già battuto qualche settimana fa ai quarti dell’ATP 250 di San Diego e lo scorso anno nel secondo turno degli Internazionali d’Italia.

ATP Vienna: Ruud vs Sinner nei quarti di finale

Superato Sonego, ci sarà un altro giocatore italiano ad attendere Casper Ruud. E’ Jannik Sinner, che ha superato agevolmente quest’oggi il padrone di casa Dennis Novak, con un comodo 6-4 6-2 maturato in un’ora e diciassette minuti di gioco. La sfida di domani tra la quarta e la settima testa di serie del tabellone sarà decisiva in chiave Nitto ATP Finals. I due tennisti, infatti, sono ancora in corsa per uno degli ultimi due posti tra i primi otto giocatori nella Race to Turin. Al momento Ruud è il principale favorito tra i possibili qualificati, avendo ben 150 punti di vantaggio su Hubert Hurkacz, 180 su Sinner e 230 su Cameron Norrie. Un successo di Jannik potrebbe però minare la sicurezza del numero 1 di Norvegia, che vedrebbe uno dei suoi inseguitori avvicinarsi notevolmente. Si prospetta dunque un match davvero entusiasmante e dall’esito finale del tutto incerto.