Coppa Davis: arriva un’importante notizia da Filip Krajinovic. L’Italia è avvisata

Coppa Davis: arriva un’importante notizia da Filip Krajinovic. Il numero 34 del ranking mondiale ATP, ha dato una notizia che non può fare piacere al ct italiano Filippo Volandri. L’edizione 2021 della Coppa Davis si terrà dal 25 novembre al 5 dicembre tra Torino, Madrid e Innsbruck. Dopo la fase a gironi, ci saranno gli scontri diretti da cui poi uscirà la Nazionale vincitrice di quest’anno.

Filip Krajinovic dà l’annuncio che non può fare dormire sonni tranquilli a Volandri

E’ stato proprio il tennista serbo a dare l’annuncio shock. Ha infatti dichiarato, al quotidiano della Serbia Blic, che alla Coppa: “Ci andremo con tutti i migliori giocatori, quindi il nostro obiettivo è alzare il trofeo. Proprio come fatto nel 2010. Novak sarà con noi, quindi non andremo di certo lì per perdere. Abbiamo fatto un patto per giocare e siamo impazienti“. Dopo un mese di silenzio ecco che il n 1 al mondo torna a far parlare di sè. Si è preso una pausa, per recuperare le energie psicofisiche dopo la debacle agli Us Open, che gli è costata la conquista dello Slam americano in primis, e del Grande Slam in secundis. The Djoker è carico e scalpita per tornare a riprendersi ciò che Medvedev gli ha tolto. L’atleta poi aggiunto:”Il numero 1 del mondo è dalla nostra parte e andremo lì per vincere”. Alla rassegna delle Nazionali di tennis mancheranno alcune stelle come Alexander Zverev e Dominic Thiem, da tempo alle prese con un infortunio al polso. Su queste defezioni alla Coppa Davis, il connazionale di Nole Filip Krajinovic, ha voluto sottolineare che: “Senza di loro, è chiaro che Germania e Austria sono significativamente più deboli. Noi abbiamo la nostra migliore formazione possibile”. L’avventura degli azzurri avrà inizio giorno 26 novembre alle ore 16:00 contro gli Stati Uniti. Il giorno successivo se la vedranno con la Colombia.