Indian Wells, niente doppio Berrettini-Berrettini: ecco perchè

Berrettini-Sinner: niente doppio a Indian Wells. E’ di alcune ore fa la notizia che l’esperimento tennistico più atteso dal pubblico italiano non potrà avere luogo. Con tutta probabilità i due tennisti più forti del nostro Paese giocheranno insieme in occasione della Coppa Davis che si svolgerà proprio in Italia. Gli incontri dell’ambito trofeo si disputeranno a Torino dal 25 novembre al 5 dicembre prossimo.

Berrettini-Sinner rimandato a novembre: la causa

Il doppio Berrettini-Sinner, che avrebbe offerto uno spettacolo inedito nella cornice di Indian Wells, è rimandato. Il n 7 e il n 14 del ranking ATP, si presentavano come una delle coppie favorite per la conquista del torneo. Purtroppo, per l’amarezza di tutti i tifosi, Matteo Berrettini ha dovuto dare forfait. La causa è da ricercarsi in un risentimento muscolare che il romano ha avvertito al collo. Il finalista di Wimbledon, insieme al proprio staff medico ha intrapreso la via della cautela e di non rischiare ulteriori peggioramenti giocando. La scelta è anche dovuta al fatto che il tennista intende partecipare con tutto se stesso non solo alla Coppa Davis, ma anche alle ATP Finals. Al loro posto, contro il duo formato dal tedesco Kevin Krawietz e il romeno Horia Tecau, giocheranno Filip Krajinovic e Dusan Lajovic.