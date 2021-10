Indian Wells: al via l’edizione 2021

Indian Wells 2021: l’attesa è finita. Ieri, infatti, sono iniziate le qualificazioni del nuovo torneo che si giocherà sul cemento californiano. La competizione, come ormai avviene da oltre vent’anni, si giocherà all’ Indian Wells Tennis Garden della cittadina californiana di Indian Wells. Tanti gli atleti del tennis italiano che prenderanno parte alla competizione. Per le donne parteciperanno Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Queste ultime due hanno superato le qualificazioni e raggiunto la Giorgi nel main draw. Il gruppo degli uomini, invece, sarà più numeroso. Alla spedizione americana si uniranno: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Gianluca Mager e Lorenzo Musetti. L’ex finalista di Wimbledon, durante il suo cammino, potrebbe incontrare Sinner ,in un derby tutto azzurro. La sua avventura, che prenderà il via al secondo turno, potrebbe iniziare con uno scontro contro il duro americano Denis Kudla. Occhi puntati anche sul testa di serie n. 20 John Isner che potrebbe rappresentare un ostacolo sia per Matteo che per il recente vincitore del torneo di Sofia. Da tenere monitorate anche le prestazioni di Zverev, Tsitsipas, Aliassime che sembrano, insieme a Medved (fresco vincitore degli Us Open) i più quotati per giungere alla finale. Da evidenziare la mancanza in questa edizione di numerose stelle come Rafa Nadal, Roger Federer, Nole Djokovic e ,per le donne, di Serena Williams.

Indian Wells 2021: dove vedere i match

Gli incontri saranno trasmessi sia dall’emittente Supertennis che da Sky (canale 212 del digitale terrestre). E’ possibile seguirli anche in streaming grazie all’applicazione Super Tennix.