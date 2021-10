Indian Wells, Berrettini e Fognini puntano gli ottavi

Indian Wells, giorno 9. Sui campi dell’Indian Wells Tennis Garden dell’omonima cittadina californiana oggi in campo due tennisti italiani: Matteo Berrettini e Fabio Fognini. I due azzurri proveranno a raggiungere Jannik Sinner (avanti grazie al ritiro di John Isner) agli ottavi di finale del BNP Paribas Open 2021. Ma contro chi se la vedranno i nostri connazionali?

Berrettini ritrova Fritz: secondo incontro tra i due

Lo sfidante odierno di Matteo Berrettini è Taylor Fritz, americano classe ’97. Si tratta del secondo incontro tra i due, che sono stati protagonisti di un match circa due anni fa nelle Davis Cup Finals di Madrid (partita che probabilmente si ripeterà anche a fine novembre a Torino per l’edizione di quest’anno delle Davis Cup Finals, dove Italia e USA sono state sorteggiate nello stesso girone). In quell’occasione era stato Fritz a spuntarla, superando Berrettini con il punteggio di 5-7 7-6 (7-5) 6-2. L’atleta originario di Rancho Santa Fe, cittadina a sole due ore di auto da Indian Wells, proverà a raggiungere gli ottavi in questo torneo per la seconda volta in carriera (ci era già riuscito nel 2018). Il giocatore romano, invece, ha già migliorato il proprio storico in questa competizione, in cui non aveva mai superato il secondo turno.

Fognini-Tsitsipas: atto terzo

Ad ostacolare il cammino di Fabio Fognini per gli ottavi di finale c’è Stefanos Tsitsipas. Non si tratta di una partita inedita, dato che l’italiano e il greco si sono affrontati in due occasioni. I precedenti sono entrambi a favore del tennista di Atene: il primo nel 2018, in un match valido per le semifinali del torneo ATP 250 di Stoccolma (quando Fognini conquistò solamente cinque game) e il secondo datato 2019, negli ottavi del Masters 1000 di Roma (anche lì Tsitsipas vinse in due set). Il numero 4 del tennis italiano tenterà di eguagliare il suo miglior risultato ad Indian Wells, registrato nel 2014 (quando fu eliminato negli ottavi da Alexandr Dolgopolov). L’atleta ellenico, all’opposto, punta a continuare quello che sarebbe già il suo miglior torneo nella cittadina della West Coast.

Gli orari dei due incontri

Matteo Berrettini e Taylor Fritz avranno l’onore di aprire il programma giornaliero dello Stadium 2, con inizio previsto alle ore 20.00 italiane. Per vedere in campo Fabio Fognini e Stefanos Tsitsipas si dovrà attendere le prime ore del mattino, visto che l’incontro sarà l’ultimo ad essere disputato nello Stadium 1. La partita comincerà non prima delle 4.30 italiane (ma potrebbe iniziare anche più tardi visti i match da giocare in questo stadio).