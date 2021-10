Tennis, Indian Wells: Caruso e Marcora superano le qualificazioni!

A Indian Wells ottima giornata per i colori italiani: Salvatore Caruso e Roberto Marcora hanno conquistato un posto nel main draw. Il tennista siciliano, attualmente numero 135 del ranking ATP, ha regolato con un doppio 6-4 il giocatore ecuadoregno Roberto Quiroz, in un’ora e quarantasei minuti di gioco. Marcora, atleta di Busto Arsizio, ad oggi al 208° posto della classifica ATP, ha avuto la meglio nel derby tricolore contro Matteo Viola, con il punteggio di 6-2 7-5.

Due prime volte azzurre ad Indian Wells

Per l’atleta classe 89′ si tratta della prima partecipazione nel main draw di un torneo Masters 1000. Aveva fallito per due volte i suoi tentativi di qualificazione a Roma e a Monte Carlo, venendo sconfitto quasi sempre al primo turno (lo scorso anno nelle “quali” a Roma si è ritirato al secondo round contro il francese Corentin Moutet). Caruso è invece all’ottava presenza nel tabellone principale di una competizione di questo livello, ma è una prima volta anche per lui: si tratta infatti della prima partecipazione (dopo due eliminazioni nelle qualificazioni) ad Indian Wells. Ha superato il primo turno nel main draw in due occasioni: nel 2020 a Roma, dove ha sconfitto l’americano Tennys Sandgren per poi perdere da Novak Djokovic; e ad aprile di quest’anno a Monte Carlo, dove a fermarlo è stato il russo Andrey Rublev.