Sinner-Opelka: streaming gratis e diretta tv TV in chiaro? Dove vedere Atp Vienna

Oggi pomeriggio alle ore 14 si disputerà il match Sinner-Opelka, valevole il primo turno del torneo Atp 500 di Vienna con il tennista azzurro che cerca punti importanti per le Atp Finals in programma a Torino dal 24 al 28 novembre.

Sinner viene da un ottimo periodo culminato con la vittoria del torneo Atp 250 di Anversa di domenica scorsa grazie al successo in finale sull’argentino Schwartzman con un doppio 6-2, mentre lo statunitense in questi ultimi tornei ha mostrato un calo di di gioco e di risultati e per l’altoatesino è una ghiotta occasione per andare avanti ed approfittare dell’eliminazione al primo del polacco Hurkacz per mano di Murray, per cercare di accorciare le distanze nella Race. Il vincente del match, domani affronterà l’austriaco Novak che ieri ha sconfitto il sanremese Mager per 7-6, 7-6.

Dove vedere Sinner-Opelka in tv e streaming

L’incontro di primo turno del torneo Atp di Vienna tra Sinner-Opelka sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky (canale 212) e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà anche la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Il match tra l’azzurro e l’americano si potrà vedere anche su Sky Sport Tennis (canale 205) e dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

