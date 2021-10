Tennis il doppio migliore secondo Filippo Volandri, un finale di stagione molto buono per l’Italia maschile del tennis ma qual è il doppio migliore secondo Volandri? A Torino ci sono le ATP Finals con Berettini che sfiderà Jannik Sinner, ci sarà anche il primo turno di Coppa Davis.

A parlare in merito alle gare e del doppio migliore è Volandri capitano azzurro, intervistato dal quotidiano La Nazione:”ll momento che stiamo vivendo è un onore è un onere e tutto si lega a quello che abbiamo fatto in Federazione per supportare i nostri atleti. Il punto importante è che la FIT è tornata a credere nel settore tecnico, noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato e questi sono i risultati. La chiave di tutto è però la collaborazione con i team dei nostri atleti. Non abbiamo fatto cambiare allenatore a Berrettini e Sonego, anzi li abbiamo affiancati per dare loro la possibilità di usufruire della nostra consulenza tecnica e psicologica. Con Sinner, che invece aveva una struttura tecnica diversa c’è stato un lavoro di supporto. I risultati in tal senso parlano chiaro: i giocatori continuano a migliorarsi. Quando giocavo io non era così…”.

Su Berettini e Sinner, Filippo Volandri

“Berrettini e Sinner giocheranno il torneo di doppio a Indian Wells; stiamo facendo delle prove per cercare il binomio migliore. C’è Fabio Fognini ovviamente, che tiene molto a questa manifestazione ed è un leader di questo gruppo. Jannik farà il suo esordio ed è molto entusiasta, noi ci siamo”.

Le dichiarazioni di Filippo Volandri sui nuovi giocatori

“Sono a Napoli a seguire il Challenger e i nostri giovanissimi Nardi, Cobolli, Zeppieri e Gigante tutti ragazzi sostenuti dalla Federazione. Non possiamo sederci su quello che già abbiamo ma dobbiamo continuare a lavorare per il bene del tennis italiano”.