WTA Courmayeur, che Jasmine! La Paolini è in semifinale

Jasmine Paolini continua il suo percorso nel WTA 250 di Courmayeur. La tennista azzurra si è guadagnata l’accesso alle semifinali grazie all’ottimo trionfo contro la testa di serie numero 1 del torneo, l’ucraina Dayana Yastremska, ottenuto con il punteggio di 6-4 7-6 (7-4) in un’ora e trentacinque minuti di match. Per la Paolini, originaria di Castelnuovo di Garfagnana, si tratta della quarta semifinale raggiunta in questa stagione, la seconda sul cemento dopo quella di Portorose (dove si è poi aggiudicata il titolo). Ad attenderla c’è ora la croata Donna Vekic, che ha estromesso dal torneo la giocatrice cinese Wang Xin. Sarà il secondo incontro tra le due atlete, che si sono già affrontate ad agosto di quest’anno nel secondo round di qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati. A spuntarla in quell’occasione è stata la tennista toscana, vincitrice della partita per 7-6 (6) 6-2.

WTA Courmayeur: prosegue il 2021 magico della Paolini

Con il successo sulla Yastremska, Jasmine Paolini pone un altro tassello nella sua scalata del ranking WTA. Infatti, grazie ai punti conquistati a Courmayeur, l’atleta classe 1996 si assicura un nuovo best ranking: la posizione numero 52. In caso di titolo arriverebbe per lei la prima top 50 della carriera, distante al momento solo dieci lunghezze. Sarebbe il coronamento di una stagione a dir poco sensazionale per la numero 2 d’Italia, che aveva iniziato l’anno da novantaseiesima al mondo. Oltre che per il primo trofeo in bacheca (quello di Portorose), la Paolini è riuscita a distinguersi in questo 2021 per aver battuto avversarie di tutto rispetto, come ad esempio Anastasija Sevastova ed Elise Mertens. Il match di domani però non sarà semplice e le quote danno come leggermente favorita Donna Vekic. Eppure Jasmine ci sta abituando ad incontri giocati ad altissimo livello, dunque il risultato è tutt’altro che scontato.