WTA Tenerife: Giorgi supera Rus e vola in semifinale

Camila Giorgi è in semifinale nel torneo WTA 250 di Tenerife. L’atleta azzurra, quarta favorita del seeding, ha superato quest’oggi la giocatrice olandese Arantxa Rus (numero 61 nel ranking WTA) con un netto 6-1 6-1 in un’ora e due minuti di gioco. Continua dunque il cammino della tennista di Macerata nel Tenerife Ladies Open. Dopo aver avuto qualche difficoltà nel match d’esordio contro la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (vinto per 6-4 al terzo set), la numero 1 d’Italia non ha più lasciato spazio alle sue avversarie, perdendo solamente 5 game in due incontri. Sembra che Camila non stia sentendo particolarmente la pressione in questo torneo, nonostante sia l’unica testa di serie ancora rimasta in gara. In semifinale, però, troverà una giocatrice molto ostica: la diciannovenne Camila Osorio Serrano, che è stata capace di eliminare la numero 6 del mondo Elina Svitolina, prima favorita del tabellone.

Al WTA di Tenerife continua l’ottimo 2021 della Giorgi

Grazie alla semifinale raggiunta questa settimana a Tenerife prosegue il buon momento di forma in questa stagione per Camila Giorgi. La tennista marchigiana aveva già espresso un tennis di alto livello a giugno nel WTA 500 di Eastbourne. In quell’occasione l’italiana era riuscita ad arrivare al penultimo atto del torneo e lo aveva fatto dopo aver sconfitto le attuali numero 2 e 3 del mondo (Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova). Anche ai Giochi Olimpici di Tokyo la Giorgi non ha di certo sfigurato. Il suo percorso olimpico è stato entusiasmante e la medaglia era quasi ad un passo, dato che si è dovuta arrendere nei quarti contro la Svitolina (vincitrice della medaglia di bronzo). A metà agosto, poi, è arrivato il successo più grande della sua carriera: il WTA 1000 di Montreal.