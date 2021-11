Nuova tegola per Filippo Volandri: Berrettini a rischio per la Coppa Davis. Ecco chi potrebbe sostituirlo

Matteo Berrettini, a causa del brutto infortunio patito ieri, è a rischio forfait per la Coppa Davis. E’ questa l’ultima, spiacevole novità a cui il ct della Nazionale di tennis Filippo Volandri deve andare incontro. Ieri, nel match delle ATP Finals contro Alexander Zverev, nel corso del secondo set, il romano si è accasciato al suolo perchè bloccato da una fitta agli addominali. L’intervento del medico non ha consentito al giovane tennista di proseguire. La partita si è conclusa con la vittoria a tavolino del tedesco.

Matteo Berrettini: l’infortunio lo rende a rischio per la Coppa Davis. I possibili sostituti

Il dolore accusato ieri dal n 7 al mondo non deve essere sottovalutato. Nonostante la gravità della situazione il 24 enne romano, dopo il match delle Finals, ha voluto mantenere un cauto ottimismo: “Io amo essere competitivo e se non mi sento in grado di poter vincere non entrerò in campo. Domani farò accertamenti, che spero possano essere incoraggianti. Spero che si tratti solo di una contrattura, in modo da poterci lavorare su e provare ad essere in campo martedì, magari anche solo al 60%. La speranza è l’ultima a morire, ma a questi livelli è difficile tornare in campo dopo due giorni. La zona è la stessa degli Australian, non so se è esattamente lo stesso punto; ma ho sentito una fitta durante il movimento del servizio, come allora. Il tipo di dolore non è esattamente lo stesso ma fino agli esami è difficile pronunciarsi”. Nella competizione in corso a Torino, verrà sostituito dal connazionale Jannik Sinner, prima riserva ufficiale e n 11 del ranking ATP. Discorso a parte per quanto riguarda la Coppa Davis. Il tecnico Volandri, in caso di un mancato rientro di Berrettini, potrebbe scegliere di sostituirlo con Gianluca Mager, numero 63 del ranking. In alternativa l’opzione potrebbe essere quella di convocare un doppista puro come Simone Bolelli o Andrea Vavassori, rispettivamente numeri 25 e 69 del ranking si specialità.