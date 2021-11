Next Gen ATP Finals Milano, tutti i quattro semifinalisti

Al termine delle prime tre giornate di incontri delle Next Gen ATP Finals, che si stanno svolgendo presso l’Allianz Cloud di Milano, conosciamo i nomi dei quattro tennisti che continueranno in semifinale il loro cammino verso il titolo. Le speranze italiane si sono infrante con l’uscita di scena di Lorenzo Musetti, eliminato dal torneo in seguito alla sconfitta odierna subita contro lo statunitense Sebastian Korda.

Next Gen ATP Finals, gruppo A: avanzano Alcaraz e Nakashima

Nel gruppo A proseguono i sogni di gloria di Carlos Alcaraz e Brandon Nakashima. Lo spagnolo si è fin da subito imposto nettamente nel girone, piazzando tre vittorie su tre partite e lasciando solo le briciole ai suoi avversari in tutti e tre i match disputati (un solo set perso, quest’oggi a favore dell’argentino Juan Manuel Cerundolo). L’americano, invece, ha dovuto lottare non poco per garantirsi l’accesso alle semifinali. Decisivi sono risultati i successi ottenuti per 3 set a 1 sul danese Holger Rune (il quale aveva vinto il primo parziale al tie-break) e su Cerundolo (aggiudicatosi il tie-break del secondo set).

Next Gen Finals, gruppo B: passano Korda e Baez

🇦🇷 Sebastian Baez claims the third spot for the semis at the @intesasanpaolo #NextGenATPFinals 🔥 pic.twitter.com/arK5kMyLi9 — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 11, 2021

Nel gruppo B sorridono i due Sebastian: Korda e Baez. Il Sebastian nativo degli States, Korda, supera il girone da primo classificato, grazie agli ottimi match vinti contro Musetti e Baez, entrambi sconfitti in tre set, e al combattuto trionfo conquistato ai danni del francese Hugo Gaston (battuto 4-0 al quinto set dopo due ore e otto minuti di gioco). Il Sebastian argentino, Baez, ribalta i pronostici della vigilia, garantendosi un posto in semifinale nonostante sembrasse il giocatore meno a suo agio, dei quattro presenti nel suo gruppo, su questa superficie. Il tennista originario di Buenos Aires ha infatti regolato con un deciso 3-0 Gaston e con un faticoso 3-1 Musetti, portandosi dunque a casa due match su tre.

Next Gen ATP Finals, le semifinali: Alcaraz-Baez e Korda-Nakashima

Sarà il derby a stelle e strisce tra Sebastian Korda e Brandon Nakashima ad inaugurare le semifinali delle Next Gen ATP Finals, in programma domani a partire dalle ore 19. A seguire l’incontro inedito tra il numero 4 di Spagna, Carlos Alcaraz, e Sebastian Baez, classificato alla posizione 111 del ranking mondiale.