WTA Finals Guadalajara: i nomi delle otto qualificate

Mancano solamente otto giorni all’inizio delle AKRON WTA Finals di Guadalajara, in programma dal 10 al 17 novembre presso l’Estadio de Tenis Akron, come annunciato proprio dalla WTA lo scorso 20 settembre. Per la prima volta sarà uno stato dell’America Latina ad ospitare l’evento di fine stagione al quale prendono parte le migliori otto giocatrici e le migliori coppie dell’anno secondo la Porsche Race to the WTA Finals. Scopriamo dunque i nomi delle otto tenniste qualificate.

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka si presenta alle WTA Finals di Guadalajara da numero 2 della classifica mondiale e della Race (salita poi in realtà al primo posto in seguito al forfait di Ashleigh Barty, campionessa uscente delle Finals). L’atleta bielorussa è alla sua seconda partecipazione nel torneo di fine anno, la prima in singolare (nel 2019 si era qualificata in coppia con Elise Mertens). Per la tennista di Minsk il 2021 è stato ricco di vittorie, che le hanno consentito di salire in classifica, partendo dalla decima posizione (che occupava ad inizio gennaio) fino ad arrivare a ridosso della vetta mondiale. Oltre ai titoli conquistati ad Abu Dhabi e Madrid (primo titolo WTA 1000 della sua carriera), sono da segnalare tra i suoi traguardi stagionali anche la finale raggiunta a Stoccarda e le semifinali a Wimbledon, Montreal e US Open.

Barbora Krejcikova



Il 27 settembre è diventata ufficiale la partecipazione alle Finals di Barbora Krejcikova. Attualmente terza nel ranking WTA, la giocatrice classe 1995 aveva iniziato l’anno fuori dalla top 50 (era sessantacinquesima), ma grazie ad un notevole crescendo di risultati ha compiuto una vera scalata. La finale nel WTA 1000 di Madrid, nonché i trionfi di Strasburgo, Praga e del Roland Garros su tutti (torneo nel quale ha sconfitto, tra le altre, Elina Svitolina, Cori Gauff e Maria Sakkari) le hanno consentito di diventare la quarta tennista ceca ad entrare in top-5. Inoltre, Barbora è l’unica ad essersi qualificata per lo speciale torneo di Guadalajara sia in singolare che in doppio (giocherà in coppia con Katerina Siniakova).

Karolina Pliskova

Quinta partecipazione consecutiva alle WTA Finals per Karolina Pliskova, la più anziana delle otto atlete in gara (ma ha solo 29 anni). L’ex numero 1 del mondo ha vissuto una stagione di alti e bassi, condita da numerose eliminazioni nei primi turni e dalle tre finali disputate (e perse) in tre competizioni di primo livello, ovvero gli Internazionali d’Italia (dove ha subito una pesante sconfitta per 6-0 6-0 da parte di Iga Swiatek), Wimbledon (battuta in tre set da Ashleigh Barty) e Montreal (superata da Camila Giorgi). La tennista nativa di Louny proverà dunque a vincere il suo primo titolo di quest’anno alle Finals, dove però non è mai andata oltre le semifinali.

Maria Sakkari

A rappresentare per la prima volta nella storia la Grecia ci sarà Maria Sakkari. La giocatrice ellenica è stata protagonista di un boom incredibile di match vinti in questo anno solare, riuscendo ad arrivare in semifinale non solo in eventi WTA 500 (come Abu Dhabi, Melbourne e Mosca), ma anche a Miami, al Roland Garros e agli US Open. Tutto questo ha fatto sì che Maria diventasse la prima donna greca tra le migliori dieci del ranking mondiale (ad oggi è al numero 6).

Iga Swiatek



L’unica partecipante delle WTA Finals di Guadalajara nata dopo il 2000 è Iga Swiatek. L’atleta polacca, classe 2001, si è guadagnata l’accesso al torneo di fine anno principalmente grazie agli splendidi trionfi ottenuti ad Adelaide e Roma, ma anche con gli ottavi di finale raggiunti in tutti e quattro gli Slam (a Parigi si è spinta fino ai quarti) e la semifinale nel WTA 500 di Ostrava. Lei che è stata la prima tennista nata nel ventunesimo secolo ad essersi aggiudicata una prova del Grande Slam sarà anche la prima a giocare le Finals.

Garbiñe Muguruza

A distanza di quattro anni dall’ultima volta, Garbiñe Muguruza torna a disputare le WTA Finals. La tennista di origine venezuelane, ma rappresentante la Spagna, si presenta a Guadalajara con un notevole bottino di vittorie conseguite in questo 2021. Le finali di Melbourne e Doha e i titoli conquistati a Dubai e Chicago ne sono la testimonianza. Per Garbiñe, che l’11 settembre 2017 ha fissato il suo best ranking alla prima posizione della classifica mondiale, sarà la quarta volta nella competizione riservata alle migliori otto. Il suo miglior risultato lo ha registrato nel 2015, nelle BNP Paribas WTA Finals di Singapore, quando fu sconfitta in semifinale.

Paula Badosa

A portare in alto i colori spagnoli ci penserà anche Paula Badosa. Per la giocatrice iberica quella che si sta per concludere è stata senza dubbio la stagione della svolta. A gennaio, infatti, Paula occupava la settantesima posizione del ranking ed ha migliorato la sua posizione in classifica fino ad arrivare alla undicesima. Lo ha fatto con i suoi primi due successi festeggiati a livello WTA (a Belgrado e Indian Wells) e con ottimi piazzamenti a Lione, Charleston e Madrid (tutte semifinali), ma anche al Roland Garros e a Cincinnati (quarti di finale).

Anett Kontaveit

L’ultima tennista ad essersi qualificata per Guadalajara è stata Anett Kontaveit. L’atleta di Tallinn ha ricevuto il pass per le Finals a suon di partite vinte, ben quarantacinque in questa stagione (al pari della Krejcikova). Queste vittorie le sono valse l’ottavo posto (best ranking) nella classifica WTA e la bellezza di sei finali giocate nel 2021. La giocatrice estone (la migliore della storia come piazzamento nel ranking mondiale) è arrivata all’atto conclusivo nei tornei di Melbourne (finale non disputata), Eastbourne (sconfitta da Jelena Ostapenko), Cleveland, Ostrava, Mosca e Cluj-Napoca (tutti e quattro vinti). Ha strappato per pochi punti la qualificazione alla tunisina Ons Jabeur, che sarà presente nella città messicana come alternate.