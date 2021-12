Coppa Davis in Italia? La Federtennis ci prova

Coppa Davis in Italia: la Federtennis si candida per ospitare le prossime cinque finali. E’ questa l’importante notizia di oggi, apparsa sulla Gazzetta dello Sport. Dopo il successo della recente edizione delle Atp Finals, disputatasi al PalAlpitour di Torino, gli enti competenti nazionali vogliono alzare ancora l’asticella. La proposta ufficializzata nella giornata odierna dal presidente Angelo Binaghi, è collegata alla modalità del girone conclusivo a quattro squadre, che dovrebbe iniziare a disputarsi a partire dall’anno venturo.

Coppa Davis in Italia: ecco la proposta di Binaghi

Il presidente della Federtennis italiana oggi, durante la giornata finale delle Cupra Finals di padel a Cagliari, ha dichiarato: “Come Paese stiamo facendo un’offerta per avere per i prossimi cinque anni la fase finale di Coppa Davis. L’avremmo voluta fare a Cagliari ma ci chiedono un palazzetto di 8000 persone. Non la possiamo fare perché qui non c’è e a causa di questo la regione che più ha investito si vede scappare questa opportunità. Parteciperemo alla gara per la prima volta. Vorremmo ospitare le finali a quattro“. Per il tennis italiano, sarebbe una novità importante, visto che la Coppa Davis non si è mai giocata nel nostro Paese. E sarebbe, inutile ribadirlo, un riconoscimento meritato, dopo un anno in cui il movimento tennistico nostrano ha brillato, come non accadeva da tempo.