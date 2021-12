Rafa Nadal: partecipazione agli Australian Open a rischio

Rafa Nadal: gli Australian Open si allontanano. Il tennista spagnolo, dopo oltre quattro mesi di stop è tornato a calcare il campo di una competizione ufficiale. Il Mubadala World Tennis Championship però, se da un lato si è dimostrato importante per testare il suo stato di forma, dall’altro gli ha rivelato che ancora deve faticare per giungere ai livelli di prima. Infatti nelle due apparizioni contro Murray e Denis Shapovalov è apparso, come da lui stesso ammesso, lento e privo di tattica.

Rafa Nadal: “Australian Open? Ho bisogno di parlare con il mio team”

Dopo le due sconfitte in terra araba contro Murray e Shapolapov è tempo di riflessioni per l’iberico. Ai giornalisti ha rilasciato queste affermazioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Sono contento di essere tornato in campo, finalmente. Non ho pensato troppo alla tattica, ho cercato di ritrovare le sensazioni del match e di giocare in modo competitivo. Quando sono fermo da troppo tempo mi accorgo che mi mancano gli automatismi, devo pensare di più a cosa fare, ma alla fine penso di aver fatto cose buone e sono felice di aver iniziato la strada verso il ritorno al mio livello migliore”. E sulla partecipazione al torneo in terra australiana: “Ho bisogno di parlare con il mio team. Ad essere completamente onesti, non posso garantire al 100% che ci sarò. L’idea è di andare lì e provare a dare il mio meglio in Australia: questo è l’obiettivo e questa è la mia idea. Dobbiamo vedere come reagisce il mio fisico dopo questi due giorni, poi sarà il momento di prendere decisioni. Vivo giorno per giorno in questo momento della mia carriera e dopo tutte le difficoltà che ho passato, ho bisogno di pensare molto bene a ogni passo da fare”.