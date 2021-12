Tennis: Ruud e Quinzi, carriere al contrario. Quando l’italiano batteva il norvegese, ora numero 8 del ranking…

Casper Ruud, che oggi compie il suo 23esimo compleanno, è un tennista norvegese attualmente all’ottavo posto in classifica del ranking Atp. Gianluigi Quinzi, classe 1996, invece è un ex tennista italiano. Perchè facciamo questo paragone? La domanda sorge spontanea. Ecco la risposta: il 29 aprile 2018, Quinzi, batteva nella finale del Challenger di Francavilla al Mare un ragazzo di 2 anni più giovane; tale Casper Ruud. Non solo questo, il tennista italiano proveniva dalla vittoria a livello junior di Wimbledon, edizione 2013 ed altri risultati prestigiosi.

Ruud al numero 8 del ranking, Quinzi un ex giocatore

Fa male ammetterlo, ma è così. Casper Ruud, grazie alla sua caparbietà e alla dedizione al sacrificio quotidiano, oltre che al suo talento, si trova al numero 8 del ranking Atp con 4160 punti in classifica. Quinzi? Il giocatore junior con forse il miglior futuro in assoluto si ritrova a parlare da ex. “Ho chiuso, giocare era diventato un dovere e una sofferenza. Quando vinci tanto da giovane, perdere diventa una tragedia”. Queste le parole del 25enne tennista italiano. Mai come nel tennis la testa conta più della tenuta fisica. Quinzi ha fatto la sua scelta, si ritira dal tennis a solo 25 anni. Mentre il norvegese Ruud, battuto nettamente da Quinzi nel Challenger di Francavilla nel 2018 con il punteggio di 6-4 6-1 ora si ritrova al numero 8 della classifica Atp. Rimpianti? Da appassionati di tennis verrebbe spontaneo rispondere con un bel si. Ma come detto in precedenza, in questo sport la testa fa la da differenza. Buona fortuna ad entrambi.