ATP Cordoba e Pune: i tennisti italiani in tabellone

Archiviata l’esperienza del primo Slam annuale, i tennisti italiani cambiano paese e continente. Questa settimana, ben sei giocatori azzurri (che potrebbero anche diventare sette) saranno impegnati nei tabelloni principali di due competizioni che si svolgono in città distanti la bellezza di 15.570 km! Sto parlando dei tornei ATP di Cordoba (Argentina) e Pune (India), entrambi di livello 250. Scopriamo dunque di quali atleti si tratta e anche i nomi dei loro avversari.

ATP Cordoba

Presso il Polo Deportivo Kempes di Còrdoba avrà luogo questa settimana, come dicevamo, un torneo ATP 250. Gli italiani che gareggeranno in questa manifestazione sono due, ovvero Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori. Entrambi torinesi, Sonego (ad oggi numero 23 del ranking ATP) è la quarta testa di serie nel tabellone del singolare maschile e attende al secondo turno il vincitore della sfida tra Holger Rune (danese, classe 2003) e Roberto Carballes Baena (spagnolo, nato nel 93′). Nel doppio, a fare compagnia al buon Lorenzo ci sarà il suo grande amico Vavassori (attualmente alla posizione 74 della classifica mondiale di doppio) e i due se la vedranno al primo turno con la coppia composta da Luis David Martinez (venezuelano) e Fernando Romboli (brasiliano).

ATP Pune

Al “Tata Open Maharashtra” di Pune è più folta la presenza del tricolore azzurro. Saranno infatti in campo, si spera il più a lungo possibile nel torneo: Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Federico Gaio. A questi quattro nomi si potrebbe presto aggiungere anche quello di Gian Marco Moroni, che sta disputando proprio ora l’ultimo turno delle qualificazioni contro il belga Kimmer Coppejans. Per quanto riguarda gli italiani già presenti in tabellone, Musetti e Mager attendono di conoscere quali saranno i loro avversari nel secondo turno, avendo usufruito entrambi di un bye nel primo (sono rispettivamente i numeri 2 e 3 del seeding). Travaglia, invece, giocherà domani con il padrone di casa Ramkumar Ramanathan, mentre Gaio è stato eliminato poco fa dal moldavo Radu Albot. Tutti e quattro gli azzurri disputeranno anche il torneo di doppio.

ATP Cordoba e Pune: i risultati degli italiani

Cordoba – Singolare

Secondo turno

Lorenzo Sonego (4) – Holger Rune (Danimarca) o Roberto Carballes Baena (Spagna).

Cordoba – Doppio

Primo turno

Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori – Luis David Martinez (Venezuela)/Fernando Romboli (Brasile).

Pune – Singolare

Secondo turno qualificazioni

Gian Marco Moroni – Kimmer Coppejans (Belgio)

Primo turno tabellone principale

Radu Albot (Moldavia) batte Federico Gaio 6-2 7-6 (7-3)

Stefano Travaglia – Ramkumar Ramanathan (India)

Secondo turno

Lorenzo Musetti (2) – Hugo Grenier (Francia) o Aleksandar Vukic (Australia)

Gianluca Mager (3) – Arjun Kadhe (India) o Joao Sousa (Portogallo)

Pune – Doppio

Primo turno

Stefano Travaglia/Bernabe Zapata Miralles (Spagna) – Luke Saville (Australia)/John-Patrick Smith (Australia)

Gianluca Mager/Emil Ruusuvuori (Finlandia) – Marc Polmans (Australia)/Matt Reid (Australia)

Federico Gaio/Lorenzo Musetti – Hans Hach (Messico)/Miguel-Angel Reyes-Varela (Messico)