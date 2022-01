ATP Cup, dove vedere Italia Francia in diretta tv e streaming: Supertennis o Sky?

ATP Cup Italia Francia: dove vedere i match. Alla mezzanotte di martedì 4 gennaio gli azzurri scenderanno in campo contro la Francia per cercare di centrare le semifinali dell’ATP Cup. All’esordio i nostri sono stati sconfitti dall’Australia di Alex De Minaur che ha avuto la meglio su Matteo Berrettini battendolo in due set. Anche in doppio con Simone Bolelli il n 7 del ranking ha deluso le aspettative: si sono arresi per 6-3 7-5 al duo formato da John Peers e Luke Saville. La strada adesso si fa in salita per Sinner e compagni, chiamati assolutamente a vincere per sperare in un passaggio del turno. Attualmente in testa al girone ci sono i padroni di casa e la Russia con rispettivamente una vittoria all’attivo. Per quanto riguarda il confronto con i Galletti sarà Jannik Sinner ad aprire le danze contro Kinderknech. A seguire Berrettini sfiderà Humbert, che ha già battuto Medvedev.

ATP Cup Italia Francia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Supertennis o Sky?

I match saranno trasmessi in esclusiva sui canali di Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 del satelite Sky). Potranno anche essere visto in streaming su supertennis.it oppure scaricando l’app Supertennix. In differita sarà Sky a mandare in onda gli incontri sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).