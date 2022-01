Anche l’Australian Open 2022 è ormai giunto al termine. Con la finale del singolare maschile (in campo ora sulla Rod Laver Arena di Melbourne) si conclude ufficialmente la 110ima edizione del primo Slam annuale. E’ stata per molti aspetti un’edizione storica, che gli appassionati di tennis non dimenticheranno. Ripercorriamo dunque insieme i numeri di questo torneo, scoprendo anche qualche curiosità.

Australian Open 2022: tra numeri vari e qualche curiosità

Montepremi

Singolare – Qualificazioni

Primo turno: 15.673 euro (25.000 dollari australiani).

Secondo turno: 21.942 € (35.000 A$).

Terzo turno: 32.913 euro (52.500 dollari australiani).

Singolare – Tabellone principale

Primo turno: 62.692 € (100.000 A$).

Secondo turno: 94.037 euro (150.000 dollari australiani).

Terzo turno: 134.790 € (215.000 A$).

Quarto turno: 200.610 euro (320.000 dollari australiani).

Quarti di finale: 329.130 € (525.000 A$).

Semifinali: 532.880 euro (850.000 dollari australiani).

Finalista: 940.374 € (1.500.000 A$).

Vincitore: 1.724.019 euro (2.750.000 dollari australiani).

Doppio

Primo turno: 18.807 € (30.000 A$).

Secondo turno: 28.211 euro (45.000 dollari australiani).

Terzo turno: 40.750 € (65.000 A$).

Quarti di finale: 68.961 euro (110.000 dollari australiani).

Semifinali: 125.383 € (200.000 A$).

Finalisti: 213.151 euro (340.000 dollari australiani).

Vincitori: 376.150 € (600.000 A$).

Doppio misto

Primo turno: 3.918, 20 euro (6.250 dollari australiani).

Secondo turno: 7.523 € (12.000 A$).

Quarti di finale: 15.046 euro (24.000 dollari australiani).

Semifinali: 28.211 € (45.000 A$).

Finalisti: 53.288 euro (85.000 dollari australiani).

Vincitori: 94.037 € (150.000 A$).

Sia nel doppio che nel doppio misto il montepremi è assegnato alla coppia e non ai singoli giocatori.

Incontri più lunghi (primi cinque)

Singolare maschile

Rafael Nadal (Spagna) – Daniil Medvedev (Russia) 2-6 6-7 (5-7) 6-4 6-4 7-5, 5 ore e 24 minuti, finale. Aslan Karatsev (Russia) – Jaume Munar (Spagna) 3-6 7-6 (7-1) 6-7 (3-7) 6-4 6-4, 4 h e 55 min., primo turno. Sebastian Korda (Stati Uniti) – Corentin Moutet (Francia) 3-6 6-4 6-7 (2-7) 7-5 7-6 (10-6), 4 ore e 49 minuti, secondo turno. Cristian Garin (Cile) – Facundo Bagnis (Argentina) 6-3 6-4 5-7 6-7 (4-7) 6-3, 4 h e 43 min., primo turno. Daniil Medvedev – Felix Auger-Aliassime (Canada) 6-7 (4-7) 3-6 7-6 (7-2) 7-5 6-4, 4 ore e 42 minuti, quarti di finale.

Singolare femminile

Danka Kovinic (Montenegro) – Su Jeong Jang (Corea del Sud) 6-3 2-6 6-4, 3 h e 11 min., primo turno. Iga Swiatek (Polonia) – Kaia Kanepi (Estonia) 4-6 7-6 (7-2) 6-3, 3 ore e 2 minuti, quarti di finale. Danielle Collins (Stati Uniti) – Elise Mertens (Belgio) 4-6 6-4 6-4, 2 h e 53 min., quarto turno. Jessica Pegula (Stato Uniti) – Anhelina Kalinina (Ucraina) 4-6 7-6 (7-1) 7-5, 2 ore e 53 minuti, primo turno. Alize Cornet (Francia) – Tamara Zidansek (Slovenia) 6-4 4-6 6-2, 2 h e 45 min., terzo turno.

Doppio maschile

Robin Haase (Paesi Bassi)/Botic Van de Zandschulp (Paesi Bassi) – Marcelo Arevalo (El Salvador)/Jean-Julien Rojer (Paesi Bassi) 6-7 (5-7) 7-6 (10-8) 7-6 (10-8), 2 ore e 42 minuti, primo turno. Nikola Mektic (Croazia)/Mate Pavic (Croazia) – Facundo Bagnis/Federico Delbonis (Argentina) 4-6 7-6 (10-8) 6-4, 2 h e 39 min., primo turno. Simone Bolelli (Italia)/Fabio Fognini (Italia) – Jamie Murray (Regno Unito)/Bruno Soares (Brasile) 3-6 7-6 (9-7) 6-3, 2 ore e 34 minuti, terzo turno. Jamie Murray/Bruno Soares – Lloyd Glasspool (Regno Unito)/Harri Heliovaara (Finlandia) 6-7 (4-7) 7-6 (7-2) 6-1, 2 h e 34 min., secondo turno. Aleksandr Nedovyesov (Kazakistan)/Aisam Ul Haq Qureshi (Pakistan) – Nicolas Mahut (Francia)/Fabrice Martin (Francia) 7-6 (7-1) 5-7 6-2, 2 ore e 29 minuti, primo turno.

Doppio femminile

Caroline Dolehide (Australia)/Storm Sanders (Australia) – Eri Hozumi (Giappone)/Makoto Ninomiya (Giappone) 5-7 7-6 (7-2) 7-6 (10-7), 3 h, secondo turno. Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca)/Katerina Siniakova (Repubblica Ceca) – Anna Danilina (Kazakistan)/Beatriz Haddad-Maia (Brasile) 6-7 (3-7) 6-4 6-4, 2 ore e 44 minuti, finale. Anna Danilina/Beatriz Haddad-Maia – Aliona Bolsova Zadoinov (Spagna)/Ulrikke Eikeri (Norvegia) 3-6 6-4 7-6 (10-5), 2 h e 36 min., terzo turno. Kirsten Flipkens (Belgio)/Sara Sorribes Tormo (Spagna) – Gabriela Dabrowski (Canada)/Giuliana Olmos (Messico) 6-4 6-7 (3-7) 6-2, 2 ore e 34 minuti, secondo turno. Jasmine Paolini (Italia)/Heather Watson (Regno Unito) – Alexandra Bozovic (Australia)/Olivia Tjandramulia (Australia) 7-6 (7-4) 4-6 6-2, 2 h e 28 min., primo turno.

Doppio misto



Erin Routliffe (Nuova Zelanda)/Michael Venus (Nuova Zelanda) – Lizette Cabrera (Australia)/Alex Bolt (Australia) 6-7 (5-7) 7-5 13-11, 1 ora e 47 minuti, primo turno. Giuliana Olmos/Marcelo Arevalo – Desirae Krawczyk (Stati Uniti)/Joe Salisbury (Regno Unito) 6-7 (7-9) 6-4 10-5, 1 h e 47 min., primo turno. Kristina Mladenovic (Francia)/Ivan Dodig (Croazia) – Kirsten Flipkens/Sander Gille (Belgio) 6-7 (4-7) 6-4 10-3, 1 ora e 46 minuti, primo turno. Kristina Mladenovic/Ivan Dodig – Arina Rodionova (Australia)/Marc Polmans (Australia) 6-2 6-7 (8-10) 10-8, 1 h e 45 min., secondo turno. Alexa Guarachi (Cile)/Tim Puetz (Germania) – Daria Saville (Australia) – Luke Saville (Australia) 7-6 (7-5) 7-5, 1 ora e 40 minuti, primo turno.

Incontri più brevi (primi cinque)

Singolare maschile

Andrey Rublev (Russia) – Gianluca Mager (Italia) 6-3 6-2 6-2, 1 h e 26 min., primo turno. Roberto Bautista-Agut (Spagna) – Philipp Kohlschreiber (Germania) 6-1 6-0 6-3, 1 ora e 30 minuti, secondo turno. Gael Monfils (Francia) – Alexander Bublik (Kazakistan) 6-1 6-0 6-4, 1 h e 31 min., secondo turno. Gael Monfils – Federico Coria (Argentina) 6-1 6-1 6-3, 1 ora e 37 minuti, primo turno. Benjamin Bonzi (Francia) – Peter Gojowczyk (Germania) 6-3 6-3 6-3, 1 h e 37 min., primo turno.

Singolare femminile

Ashleigh Barty (Australia) – Lucia Bronzetti (Italia) 6-1 6-1, 54 minuti, secondo turno. Ashleigh Barty – Lesia Tsurenko (Ucraina) 6-0 6-1, 56 min., primo turno. Ashleigh Barty – Madison Keys (Stati Uniti) 6-1 6-3, 1 ora e 2 minuti, semifinale. Ashleigh Barty – Camila Giorgi (Italia) 6-2 6-3, 1 h e 3 min., terzo turno. Ashleigh Barty – Jessica Pegula 6-2 6-0, 1 ora e 3 minuti, quarti di finale.

Doppio maschile

Marcos Giron (Stati Uniti)/Soonwoo Kwon (Corea del Sud) – Alexander Bublik/Jan Zielinski (Polonia) 6-3 6-4, 56 minuti, primo turno. Jonny 0’Mara (Regno Unito)/Andrei Vasilevski (Bielorussia) – Mackenzie McDonald (Stati Uniti)/John Millman (Australia) 6-2 6-2, 56 min., primo turno. Marcel Granollers (Spagna)/Horacio Zeballos (Argentina) – Yoshihito Nishioka (Giappone)/Jiri Vesely (Repubblica Ceca) 6-3 6-2, 57 minuti, primo turno. Rajeev Ram (Stati Uniti)/Joe Salisbury – Marcus Daniell (Nuova Zelanda)/Frederik Nielsen (Danimarca) 6-1 6-2, 57 min., secondo turno. Rajeev Ram/Joe Salisbury – Nikoloz Basilashvili (Georgia)/Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-3 6-3, 58 minuti, primo turno.

Doppio femminile

Asia Muhammad (Stati Uniti)/Jessica Pegula – Danka Kovinic/Aleksandra Krunic (Serbia) 6-1 6-1, 53 min., primo turno. Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova – Lesley Pattinama Kerkhove (Paesi Bassi)/Arina Rodionova 6-0 6-2, 54 minuti, primo turno. Caroline Dolehide/Storm Sanders – Anna Karolina Schmiedlova (Slovacchia)/Kimberley Zimmermann (Belgio) 6-3 6-2, 56 min., primo turno. Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos – Clara Burel (Francia)/Maria Camila Osorio Serrano (Colombia) 6-2 6-3, 59 minuti, primo turno. Alexa Guarachi/Nicole Melichar-Martinez (Stati Uniti) – Peangtarn Plipuech (Thailandia)/Aldila Sutjiadi (Indonesia) 6-4 6-2, 59 min., primo turno.

Doppio misto

Shuai Zhang (Cina)/John Peers (Australia) – Andreja Klepac (Slovenia)/Joran Vliegen (Belgio) 6-1 6-4, 53 minuti, primo turno. Makoto Ninomiya/Aisam Ul Haq Qureshi – Jessica Pegula/Austin Krajicek (Stati Uniti) 6-4 6-3, 58 min., primo turno. Lyudmyla Kichenok (Ucraina)/Andrey Golubev (Kazakistan) – Darija Jurak (Croazia)/Rohan Bopanna (India) 1-6 6-4 11-9, 1 ora e 3 minuti, primo turno. Lucie Hradecka (Repubblica Ceca)/Gonzalo Escobar (Ecuador) – Astra Sharma (Australia)/John-Patrick Smith (Australia) 6-3 6-4, 1 h e 3 min., primo turno. Makoto Ninomiya/Aisam Ul Haq Qureshi – Lyudmyla Kichenok/Andrey Golubev 6-3 6-4, 1 ora e 4 minuti, secondo turno.

Giocatori più giovani in tabellone

Singolare maschile: Carlos Alcaraz (Spagna), 18 anni e 8 mesi, sconfitto al terzo turno da Matteo Berrettini (Italia).

Singolare femminile: Cori Gauff (Stati Uniti), 17 anni e 10 mesi, eliminata al primo turno da Qiang Wang (Cina).

Doppio maschile: James McCabe (Australia), 18 anni e 6 mesi, in coppia con Alex Bolt, sconfitti al primo turno da Thanasi Kokkinakis (Australia)/Nick Kyrgios (Australia).

Doppio femminile: Taylah Preston (Australia), 16 anni e 3 mesi, in coppia con Seone Mendez (Australia), eliminate al primo turno da Caroline Garcia (Francia)/Kristina Mladenovic.

Doppio misto: Maria Camila Osorio Serrano, 20 anni e 1 mese, in coppia con Juan-Sebastian Cabal (Colombia), sconfitti al primo turno da Arina Rodionova/Marc Polmans; Tomas Machac (Repubblica Ceca), 21 anni e 3 mesi, in coppia con Katerina Siniakova, eliminati al primo turno da Nadiya Kichenok (Ucraina)/Santiago Gonzalez (Messico).

Giocatori più anziani in tabellone

Singolare maschile: Feliciano Lopez (Spagna), 40 anni e 4 mesi, sconfitto al primo turno da John Millman.

Singolare femminile: Samantha Stosur (Australia), 37 anni e 10 mesi, eliminata al secondo turno da Anastasia Pavlyuchenkova (Russia).

Doppio maschile: Jonathan Erlich (Israele), 44 anni e 8 mesi, in coppia con Andre Goransson (Svezia), sconfitti al primo turno da Matthew Ebden (Australia)/Max Purcell (Australia).

Doppio femminile: Monique Adamczak (Australia), 39 anni, in coppia con Xin-Yun Han (Cina), eliminate al secondo turno da Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.

Doppio misto: Samantha Stosur, in coppia con Matthew Ebden, sconfitti al secondo turno da Jaimee Fourlis (Australia)/Jason Kubler (Australia); Rohan Bopanna, 41 anni e 10 mesi, in coppia con Darija Jurak, eliminati al primo turno da Lyudmyla Kichenok/Andrey Golubev.

Vincitori

Singolare maschile: Rafael Nadal (secondo titolo in carriera all’Australian Open dopo quello vinto nel 2009, ventunesimo successo in un Grande Slam).

Singolare femminile: Ashleigh Barty (prima vittoria in carriera a Melbourne, quarto titolo Slam).

Doppio maschile: Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios (primo trionfo a livello Slam per entrambi).

Doppio femminile: Barbora Krejcikova (primo titolo in carriera nel doppio femminile all’Australian Open, ottavo successo in uno Slam)/ Katerina Siniakova (primo trionfo in carriera a Melbourne, quarto trofeo vinto in un Grande Slam).

Doppio misto: Kristina Mladenovic (seconda vittoria in carriera nel doppio misto all’Australian Open, ottavo titolo a livello Slam)/Ivan Dodig (primo titolo in carriera nel doppio misto all’Australian Open, sesto successo in uno Slam).