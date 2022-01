Caso Novak Djokovic – Australia: tutte le news

Da qualche giorno è al centro di continue discussioni la situazione del campione serbo Novak Djokovic. Il tennista numero uno al mondo, dopo essere stato fermato alla frontiera australiana e trasferito in un hotel di Melbourne adibito a centro per l’immigrazione, è in attesa dell’udienza di appello per sapere se sarà rimpatriato a causa del suo visto non valido. Con il passare del tempo sorgono nuovi dettagli che spiegano meglio la situazione che si è venuta a creare. Ecco di seguito maggiori dettagli.

La situazione riguardante Novak Djokovic

Nelle ultime ore è spuntato un documento che potrebbe spiegare la surreale situazione che si è venuta a creare. Tennis Australia avrebbe inviato una mail ai tennisti con le linee guida per dare una piccola chance ai non vaccinati di partecipare agli Australian Open 2022. Nella mail in questione i tennisti interessati dovevano chiedere un’esenzione medica internazionale, una seconda esenzione da parte di un panel indipendente e il tutto con una precisa clausola: solo se il giocatore in questione avesse potuto dimostrare di essere stato contagiato da Covid negli ultimi sei mesi, avrebbe ottenuto un motivo valido per cui chiedere l’esonero. L’unica pecca, quella più importante, è che il documento è datato 7 dicembre 2021, e includeva un link per consentire ai tennisti di inviare le domande entro il 10. Peccato che in quel momento il governo federale aveva già avvertito l’organizzazione del torneo che un’infezione passata non era sufficiente per garantire l’ingresso nel paese da non vaccinato, se non per i cittadini australiani. Insomma, si tratta di una comunicazione errata che potrebbe costare cara al tennista serbo: rischio di essere bandito per 3 anni dall’Australia e perdita della leadership nella classifica Atp (Daniil Medvedev potrebbe superarlo).



Oltre ai numerosi fan , anche alcuni “colleghi” del tennista serbo stanno prendendo le sue difese. Alcuni dei nomi sono: Sandgren, Cilic, Zverev, Isner e addirittura Nick Kyrgios (come ben si sa non è un grande stimatore del serbo). Tutti i nomi sopra citati chiedono tutti una migliore gestione della situazione perché anche il numero uno al mondo è un essere umano. Inoltre, come ha aggiunto il tennista tedesco Alexander Zverev anche altri giocatori hanno ricevuto l’esenzione ma non si sanno i nomi (a parte la tennista ceca Renata Voracova che si trova in Australia già da un mese a cui è stato cancellato il visto. La tennista n.81 al mondo era entrata in Australia con una esenzione medica poiché negli ultimi sei mesi è stata positiva al Covid, la stessa motivazione di Djokovic).