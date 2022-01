Matteo Berrettini nella storia: è il primo italiano a raggiungere i quarti in tutti gli Slam

Matteo Berrettini è entrato ufficialmente nella storia. Il 25enne romano con la vittoria di ieri su Carreno Busta è l’unico italiano ad aver raggiunto i quarti di finale di tutti gli Slam e il primo, dopo 31 anni, ad essere arrivato ai quarti di finale degli Australian Open. Una bella rivincita per il tennista che alcune settimane fa, in ATP Cup, aveva subito delle sconfitte per mano di Medvedev e De Minaur.

Matteo Berrettini: i quarti di finale e l’ingresso nella storia

Matteo ha dominato contro un avversario ostico da battere. Lo spagnolo, n 21 del ranking, campione 2019 in Davis Cup e bronzo nel singolo alle ultime Olimpiadi, ha dovuto capitolare arrendendosi in 3 set al migliore stato di forma dell’italiano ( 7-5 7-6 6-4 il punteggio finale). Come detto nel post partita, la parola d’ordine che ha tenuto sempre a mente durante i set è stata pazienza: “Sapevo di dover avere pazienza. Era questa la parola chiave che avevamo trovato col mio team. Contro uno che gioca come Carreno Busta, per vincere bisogna avere pazienza. Ho avuto delle chance e sono volate via, un po’ per merito suo e in parte per miei errori. Ma in quei casi bisogna essere capaci di resettare e concentrarsi sul prossimo punto”. La sua soddisfazione è enorme e trapela dall’intervista rilasciata alla conclusione del match, in cui ha ribadito di non sapere di essere il primo italiano ad aver centrato i quarti di tutti i Major: “Me lo hanno comunicato dopo la partita e ovviamente questo dato mi fa piacere, mi riempie di orgoglio. Significa che sto combinando qualcosa di buono. Mi ha fatto sorridere pensare a quando giocavo il torneo Juniores, e il mio obiettivo era entrare un giorno nelle qualificazioni degli Slam. Onestamente non avrei mai creduto di poter realizzare tutto questo. Ho sempre visto i grandi del passato con grande rispetto, e non avrei mai immaginato di poter togliere un record a qualcuno“.

Il sesto posto nel ranking

La vittoria di ieri ha portato un altro record. Infatti il 25enne è riuscito a raggiungere il sesto posto nella classifica generale ATP. Un ennesimo traguardo che dimostra il suo periodo d’oro, e testimonia la sua capacità di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà che lo hanno perseguitato nell’ultimo periodo dello scorso anno.