Atp 500 di Dubai: dove vederlo in diretta tv e steraming. Gli italiani in gara

Atp 500 Dubai: dove vedere le partite e gli italiani in gara. L’edizione 2022 del torneo degli Emirati Arabi si svolgerà dal 20 al 26 febbraio 2022, ed avrà un sapore particolare rispetto a quella degli altri anni. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che sancisce il ritorno ufficiale, dopo la tormentata esperienza australiana, di Novak Djokovic. Il serbo non è l’unico che parte favorito visto che prenderanno parte anche Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev. Per quanto riguarda gli italiani gli unici due a partecipare saranno: Lorenzo Musetti il n 10 al mondo Jannik Sinner (che parteciperà anche in doppio con l’amico Hubert Hurkacz). Il “Duty Free Tennis Championship” che si disputerà sul cemento della città araba, è stato dotato di un prize money che si avvicina quasi ai tre milioni di dollari.

Atp 500 Dubai: dove vedere il torneo in diretta tv e streaming? Supertennis?

Tutte le partite del torneo andranno in onda su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), e saranno disponibili in streaming anche sul sito dell’emittente grazie alla piattaforma Supertennix. Anche Sky Sport le trasmetterà grazie ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ( rispettivamente canali 201 e 205 del digitale Sky). Per il servizio streaming è possibile usufruire della piattaforma Sky Go.