Juan Martin Del Potro si ritira tra le lacrime ma lascia una porta aperta

Del Potro, il ritiro tra le lacrime. Una leggenda ha deciso di appendere la racchetta al chiodo e di dire basta alle competizioni ufficiali. L’ex campione di Indian Wells 2018, nella giornata di ieri, ha giocato la sua ultima partita. Al rientro dopo un lungo stop durato oltre due anni, a causa della rottura del ginocchio destro, è stato battuto dall’amico Federico Delbonis per 6-1 6-3 nel contesto dell’Argentina Open in corso a Buenos Aires. L’argentino, nei giorni scorsi, aveva già annunciato l’intenzione di cambiare vita a causa dei dolori persistenti al ginocchio operato, ma ieri è giunta la conferma definitiva.

Del Potro, il ritiro di una leggenda del tennis

Il nome di Juan Martin Del Potro rimarrà scolpito nella leggenda e passerà alla storia come uno dei pochi che è stato in grado di sconfiggere campioni assoluti come Nole Djokovic e Rafa Nadal. Anche le cose belle hanno una loro fine come nel caso della sua strepitosa carriera che, tra i vari trofei, gli ha portato due medaglie olimpiche: bronzo a Londra 2012, Olimpiadi in cui sconfisse Djokovic nella finale del terzo posto; e l’argento di Rio 2016 in cui soltanto l’Andy Murray di allora fu in grado di privarlo del primo posto. Del Potro lascia tra le ovazioni del suo pubblico che lo ha omaggiato intonando il suo nome quando, prima dell’ultimo game, è scoppiato in lacrime. Nella conferenza stampa postpartita di ieri ha spiegato ai giornalisti la situazione difficile che sta vivendo: “Non ho più energie per continuare a combattere. Il dolore al ginocchio è troppo forte, ora devo pensare a come guarire per poter avere una vita normale”.

E’ davvero finita?

Il gigante argentino ha poi proseguito: “Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto nella mia carriera, di quello che ho vinto. Non so cosa succederà domani, sarà difficile senza tennis, senza questa vita, ma devo sistemare il ginocchio, per poter camminare senza dolore”. Nonostante la commozione e la decisione di dire addio, l’ex numero 3 del ranking ha voluto lasciare la flebilissima speranza di rivederlo in campo: “Lascerò la finestra aperta al tennis perchè quello che ho vissuto stasera è indimenticabile. Se oggi è stata la mia ultima partita, me ne vado felice”. Le dichiarazioni precedenti sono state estrapolate da un articolo apparso su Ubitennis.

"Lo de hoy es un punto y aparte. Ahora tengo que ocuparme de la rodilla para mi vida, para el el día a día. Pero voy a dejar la ventana abierta en el tenis porque lo que viví esta noche es inolvidable. Si hoy fue mi último partido, me voy feliz” – Juan Martín Del Potro. Leyenda. pic.twitter.com/dkAzr6L0eJ — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 9, 2022