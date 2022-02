Non solo il record di Slam: Rafael Nadal ne ottiene un altro altrettanto storico…

La scorsa domenica si é scritta la storia del tennis. Dopo una battaglia di 5 set e di 5 ore e mezzo lo spagnolo Rafael Nadal batte il russo Daniil Medvedev per 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5 e vince il suo 21esimo Grand Slam, staccando così i rivali di sempre Federer e Djokovic fermi a 20 Slam. Ma non è tutto: con il suo secondo successo a Melbourne, a distanza di 13 anni dal primo nel 2009, il maiorchino completa il Double Career Slam, ovvero l’impresa di aver trionfato almeno due volte in tutte e quattro le prove del Grande Slam.

Nadal nella storia: completato il Double Career Grand Slam

Completare il Career Grand Slam é un impresa che permette di entrare nell’olimpo di questo sport. Basti pensare che leggende come Borg, Sampras, Lendl e McEnroe non sono riuscite a trionfare in tutti i 4 Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open. Solo 8 tennisti ce l’hanno fatta, ovvero Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, André Agassi, Roger Federer, Novak Djokovic e, appunto, Rafael Nadal. Di questi 8, però, solo 4 hanno completato il Double Career Grand Slam: Laver ed Emerson prima dell’Era Open, cioé da quando i tennisti sono considerati dei professionisti, mentre Djokovic e Nadal dopo l’Era Open.

Lo spagnolo ci era andato vicino in più occasioni, ma non era mai riuscito a superare l’ultimo ostacolo in Australia per ben 4 volte: nel 2012, 2014, 2017, e nel 2019, perdendo in finale rispettivamente contro Djokovic, Wawrinka, Federer e nuovamente Djokovic.

Corsa al titolo di G.O.A.T: numeri a confronto

L’argomento che più divide gli appassionati di questo sport é quale sia il giocatore piu forte di tutti i tempi, ma non é facile stabilirlo. Nadal guida la classifica degli Slam con 21 successi, Djokovic quella dei Master 1000 con ben 37 trionfi, mentre Federer é il record-man di successi alle ATP Finals con 6 vittorie. Tutti e tre hanno numeri che evidenziano una superiorità in base alla superficie su cui si gioca. Il record di 13 Roland Garros di Nadal (ad oggi) sarà impossibile da eguagliare in futuro, e questo é un dato che testimonia come lo spagnolo sia sicuramente il giocatore più forte di sempre sulla terra rossa. Al contrario, gli 8 titoli vinti a Wimbledon da Federer rendono lo svizzero il tennista più vincente sull’erba londinese, un traguardo che potrebbe essere ulteriormente ritoccato con un eventuale storico nono successo ai Championship da parte dell’elvetico. Djokovic, invece, con i suoi 9 Australian Open e 3 Us Open é il giocatore che ha vinto più Slam sul cemento. Su questa superficie il serbo detiene il primato, seguito da Federer a quota 11 Slam, mentre risulta più indietro Nadal con 6 titoli.

Alla luce di questi dati, la possibilità di stabilire chi sia il più forte di sempre é quasi impossibile, perché ognuno di loro detiene record che l’altro non potrà mai raggiungere. Resta, però, la consapevolezza di aver assistito all’era tennistica più bella di sempre, dominata da questi tre grandissimi campioni, così diversi tra loro per caratteristiche tecniche e comportamento sia in campo che fuori, ma accomunati dalla grande passione per il tennis.