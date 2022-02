Qualificazioni ATP Buenos Aires e Rotterdam: gli italiani al via

Iniziano quest’oggi le qualificazioni per i tornei ATP di Buenos Aires e Rotterdam. Gli italiani che proveranno a conquistarsi un posto nel tabellone principale di queste due competizioni sono ben quattro. Sto parlando di Salvatore Caruso e Flavio Cobolli, impegnati nella città olandese, e di Marco Cecchinato e Alessandro Giannessi, che si batteranno sui campi in terra rossa della capitale argentina. Ad attendere i suoi connazionali nel main draw dell’ATP 500 di Rotterdam ci sarà Lorenzo Musetti, sorteggiato contro lo svedese Mikael Ymer. A breve uscirà anche il tabellone dell’ATP 250 che si disputerà a Buenos Aires. Nel frattempo, scopriamo insieme chi saranno gli avversari dei nostri giocatori nelle qualificazioni.

Qualificazioni ATP Buenos Aires

Marco Cecchinato, tennista palermitano ex numero 16 del mondo, cercherà di entrare nel tabellone di Buenos Aires per la settima volta in carriera. Sarà ancora forte nella mente dell’atleta siciliano il ricordo di quel magico 2019, anno in cui riuscì a vincere il torneo, superando avversari del calibro di Diego Schwartzman e Cristian Garin. Alessandro Giannessi, invece, insegue la seconda partecipazione nel main draw della competizione argentina. L’unica volta in cui è riuscito ad entrarvi risale al 2017, quando, dopo aver sconfitto Roberto Carballes Baena e Dusan Lajovic nelle qualificazioni, eliminò Rogerio Dutra Silva nel primo turno per poi essere eliminato da Pablo Carreño Busta nel secondo.

Qualificazioni ATP Rotterdam

Tempo di prime volte per Salvatore Caruso e Flavio Cobolli. Sia per il tennista di Avola che per l’atleta nativo di Firenze quello di oggi sarà il primo tentativo di guadagnarsi l’accesso al tabellone principale dell’ATP 500 di Rotterdam. Caruso punta a raggiungere la sua quarta partecipazione in un torneo ATP a livello 500 (dopo Acapulco e Barcellona 2021 e Rio de Janeiro 2020). Dal canto suo, Cobolli cerca la sua seconda volta in assoluto nel main draw di una competizione ATP (la prima era stata lo scorso anno a Parma, quando uscì al secondo turno da Jan-Lennard Struff).

Qualificazioni Buenos Aires e Rotterdam: i risultati degli italiani

Buenos Aires

Primo turno

Marco Cecchinato (1) – Dmitry Popko (Kazakistan)

Alessandro Giannessi – Hugo Dellien (Bolivia)

Rotterdam

Primo turno

Salvatore Caruso (8) – Tim Van Rijthoven (Paesi Bassi)

Flavio Cobolli – Bernabe Zapata Miralles (Spagna)