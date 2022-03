ATP Challenger Lille: subito fuori Arnaboldi e Nardi

Brutte notizie per il tennis italiano dal torneo ATP Challenger di Lille. Il primo turno della competizione è risultato fatale per i due giocatori azzurri presenti nel tabellone principale. Si tratta di Andrea Arnaboldi, battuto ieri dal francese Gregoire Barrere e di Luca Nardi, eliminato quest’oggi dal giovanissimo transalpino Sean Cuenin (classe 2005). Per Arnaboldi il miglior risultato ottenuto in questa stagione rimane il quarto di finale raggiunto due settimane fa nel Challenger di Roseto degli Abruzzi 1, nel quale era stato il portoghese Nuno Borges (poi finalista del torneo) a concludere il suo cammino. Nardi, invece, ha aperto il suo 2022 con il trionfo nel torneo Challenger di Forlì 1. Questo successo ha consentito al tennista nato nel 2003 di scalare la classifica mondiale, fissando il suo best ranking alla posizione numero 276. Vediamo dunque quali sono stati nel dettaglio i risultati dei due match.

ATP Challenger Lille: i risultati degli italiani nel primo turno

Gregoire Barrere (Francia, 5) supera Andrea Arnaboldi 6-3 6-1

Sean Cuenin (Francia, WC) batte Luca Nardi 3-6 6-3 6-0