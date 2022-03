Dove vedere Masters 1000 Indian Wells: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da giovedì 10 a domenica 20 marzo si disputerà il Masters 1000 di Indian Wells (cemento outdoor) giunto all’edizione numero 46 e che vedrà la partecipazione di tutti i migliori tennisti del ranking Atp. Ai nastri di partenza cinque azzurri: Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini e Musetti e quattro wild card andate a Kyrgios, Murray, Querrey e Sock. Il montepremi totale del torneo sarà di 15 milioni e 681mila 952 euro, dei quali 1 milione e 42mila 491euro andranno al vincitore insieme ai 1000 punti per la classifica mondiale.

Dove vedere Masters 1000 in tv e streaming

Il Masters 1000 di Indian Wells potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (ch.205) e Sky Sport Action (ch. 206). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Il torneo americano sarà visibile anche su Supertennis (canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64), dove alle ore 12 e in replica alle ore 18, andrà in onda la partita più interessante della giornata precedente: tutto ciò anche sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis o cliccando il sito www.supertennis.tv.

Masters 1000 Indian Wells, i più bei punti della storia del torneo