Coppa Davis, Italia alle Finals grazie a Musetti!

L’Italia di Filippo Volandri, grazie ad un magistrale Lorenzo Musetti, elimina la Slovacchia e centra le Finals di Davis Cup. Dopo la sconfitta nel doppio della coppia Bolelli/Sinner, la partita del tennista era decisiva ai fini della qualificazione. Con il punteggio di 6 7 (3), 6-2 6-4 è riuscito a sconfiggere Norbert Gombos dopo 2 ore e 18 di gioco. Un trionfo che vale doppio, visto che proprio ieri il tennista originario di Carrara esordiva con la maglia azzurra. Un giorno da ricordare per il ventenne che in questo modo si candida a diventare uno dei pilastri della Nazionale del futuro.

Lorenzo Musetti esordisce in Davis Cup e vince: “Siamo un gruppo veramente unito. Volandri ha fatto un gran lavoro”

Lorenzo Musetti è raggiante dopo il trionfo sulla Slovacchia che catapulta la sua Italia alle Finals di Davis Cup. Nelle dichiarazioni post partita, riportate dalla Gazzetta dello Sport, non ha dimenticato di elogiare il gruppo della Nazionale e il suo tecnico. “In campo ho tirato fuori tutto quello che avevo. La cosa bella è che siamo un gruppo veramente unito. Nemmeno a sognarlo un esordio così, è stato davvero difficile per noi, gli slovacchi hanno giocato cinque incontri pazzeschi”, assicura con entusiasmo. “Ci siamo guadagnati la qualificazione, ma non è merito mio, è di tutti, dello staff e di Filippo che hanno fatto davvero un grande lavoro“. Poi ha concluso analizzando la sua performance contro Gombos: “Volandri era convinto che avessi i mezzi per mettere in difficoltà Gombos, sono contento della reazione che ho avuto dopo aver perso il primo set. Nell’ultimo set ci sono stati un po’ di alti e bassi, l’ultimo game l’ho giocato in maniera strepitosa, oggi la fortuna ha girato dalla nostra parte perché me la sono andata a prendere con coraggio”. Il futuro appare radioso per il ventenne, che con il match di ieri, ha “accelerato la sua maturità”, come detto dal suo coach Tartarini ai microfoni del quotidiano rosa.