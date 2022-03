Indian Wells, Kyrgios: «Sono tornato a credere in me stesso». Le parole dell’australiano

Il primo Masters 1000 dell’anno ha mostrato una versione di Nick Kyrgios diversa da quella del solito, con una concentrazione in campo ed una volontà di competere diverse dal passato. Il tennista australiano dopo l’ottima prestazione nel primo turno, dove ha vinto contro Sebastian Baez (numero 60 del ranking atp) con il netto punteggio di 6-4, 6-0, si è presentato nella sala stampa dell’Indian Wells Tennis Garden. Ecco di seguito le sue parole.

Le parole di Nick Kyrgios in conferenza stampa

NUOVA MENTALITÀ – «Ho imparato a non dare più nulla per scontato. Oggi, per esempio, affrontavo il numero sessanta del mondo, che sta giocando davvero bene e sono sceso in campo con la consapevolezza che sarebbe stato un impegno difficile. Questo mio approccio consapevole fino al qualche tempo fa non sarebbe mai potuto accadere. Ora ho ritrovato la voglia di divertirmi nuovamente su un campo da tennis, in grandi palcoscenici come questo e mi fa enormemente piacere aver riscoperto questa mentalità».

LA RITROVATA CONDIZIONE FISICA – «I problemi degli ultimi anni mi hanno colpito molto, ma ora mi sento nuovamente fresco e per così dire più giovane. Non sentire dolore al ginocchio sinistro è per me la chiave per esprimere un buon tennis, come quello mostrato contro Baez. Ma ciò è la conseguenza del buon livello che ho potuto esprimere in allenamento per due mesi, che mi ha permesso di giungere a questa partita con grande fiducia».

IL VERO MOMENTO DI SVOLTA – «Aver avuto delle opportunità e più in generale delle reali sensazioni di poter competere per la vittoria in Australia contro Medvedev. mi ha ridato molta fiducia e mi ha permesso di credere di nuovo nelle mie possibilità. Inoltre, sempre a Melbourne, il successo in doppio con Thanasi mi ha dato la spinta definitiva e necessaria per questo cambio di rotta; questo perché insieme a lui riesco ad apprezzare ogni singolo momento».