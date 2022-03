Miami Open 2022: gli italiani al via nelle qualificazioni

Archiviato il torneo di Indian Wells, il grande tennis fa tappa a Miami. Nelle prossime ore, infatti, avrà inizio l’edizione 2022 del Miami Open, con le gare di qualificazione maschili e femminili ad aprire le danze. Gli italiani in gara saranno quattro, due uomini e due donne. Si tratta di Lucia Bronzetti, Thomas Fabbiano, Andreas Seppi e Martina Trevisan. Seppi, il più esperto del gruppo, è alla ricerca della sua tredicesima partecipazione e manca nel tabellone principale di questo torneo dal 2017. Fabbiano, dal canto suo, punta alla quarta presenza nel main draw di Miami, provando a superare le qualificazioni proprio come aveva fatto lo scorso anno (sconfiggendo Roberto Quiroz e Jenson Brooksby). Per Bronzetti e Trevisan, invece, potrebbe arrivare un esordio assoluto nel tabellone del torneo WTA 1000. Seguiamo insieme i risultati dei tennisti azzurri nelle qualificazioni.

Miami Open 2022: i risultati degli azzurri nelle qualificazioni

Uomini

PRIMO TURNO

Thomas Fabbiano – Thanasi Kokkinakis (Australia)

Andreas Seppi – Tomas Machac (Repubblica Ceca)

Donne

PRIMO TURNO

Martina Trevisan – Yue Yuan (Cina)

Lucia Bronzetti – Lesley Pattinama Kerkhove (Paesi Bassi)