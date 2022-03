Tennis: Novak Djokovic salterà Indian Wells e Miami

Novak Djokovic: è addio ad Indian Wells. Un inizio 2022 decisamente da dimenticare per l’ex numero 1 del ranking ATP. Dopo gli Australian Open il serbo sarà costretto a saltare anche le prossime edizioni dei tornei che si giocheranno in territorio statunitense, per via dei regolamenti anticovid che non cambieranno per consentirne la partecipazione. Una notizia che il diretto interessato ha dato tramite un “cinguettìo” apparso sul suo account personale Twitter.

Novak Djokovic salterà Indian Wells e anche il prossimo torneo di Miami

The Djoker, che ha da sempre assunto posizioni contrarie al vaccino anticovid, sta attraversando una fase insolita della sua feconda carriera. Da numero uno solitario ed incontrastato, è scivolato al secondo posto superato da Daniil Medvedev. La perdita del primato è dovuta anche allo scivolone, arrivato qualche settimana fa, al Dubai Open ad opera di Jiri Vesely. Le gare che si disputeranno negli States nelle settimane a venire avrebbero potuto essere un ottimo modo per tentare di riguadagnare terreno su Medvedev. Questi, a differenza del rivale, potrà gareggiare nonostante le sanzioni che hanno colpito gli atleti russi in altre discipline come il calcio e il basket. Gli organi competenti del tennis ancora non si sono espressi su una sua eventuale espulsione dal circuito per via del conflitto russo-ucraino.

Il tweet di Djokovic

E’ stato lo stesso Djokovic a dare la notizia della sua non partecipazione ad Indian Wells e Miami con un tweet che recita: “Il CDC ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non potro’ giocare negli Stati Uniti“. Una doccia fredda per i suoi supporters che avrebbero voluto vederlo in campo, per riuscire nell’impresa di tornare in vetta.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊 — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022