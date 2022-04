Qualificazioni WTA 1000 Madrid, primo turno: bene Bronzetti e Trevisan

Parte bene la spedizione azzurra nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid. Le due tenniste italiane impegnate quest’oggi nei match di primo turno, ovvero Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, sono riuscite ad imporsi sulle rispettive avversarie, avvicinandosi dunque all’accesso al main draw del torneo. La Bronzetti ha superato in un’ora e quaranta minuti di gioco la giovane wild card spagnola Carlota Martinez Cirez (classe 2001). Compito più agevole invece per la Trevisan, alla quale è servita poco meno di un’ora per eliminare Cristina Bucsa (anche lei wild card, nata nel 1998). Entrambe le giocatrici native del Belpaese sono alla ricerca della loro prima partecipazione nel tabellone principale di questa competizione. Lucia è in attesa di conoscere chi sarà la sua prossima sfidante, mentre Martina sa già che se la vedrà con Kaia Kanepi, tennista tra le più esperte del circuito. Nel frattempo, vediamo i risultati delle partite odierne nel dettaglio.

Qualificazioni WTA 1000 Madrid: i risultati delle italiane nel primo turno

Martina Trevisan batte Cristina Bucsa (Spagna) 6-1 6-3

Lucia Bronzetti supera Carlota Martinez Cirez (Spagna) 7-6 (10-8) 6-0