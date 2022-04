Qualificazioni WTA 1000 Madrid: semaforo rosso per Bronzetti e Trevisan

Niente da fare per Lucia Bronzetti e Martina Trevisan nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid. Le due tenniste azzurre sono state sconfitte quest’oggi nei loro match di secondo turno, perdendo così la possibilità di accedere al main draw del torneo. Ad eliminare le giocatrici italiane ci hanno pensato due atlete particolarmente esperte. Sto parlando di Kaia Kanepi, estone classe ’85, ex numero 15 del ranking WTA (con all’attivo i quarti di finale raggiunti in tutti e quattro gli Slam) e di Petra Martic, croata nata nel 91′, con un best ranking alla quattordicesima posizione della classifica mondiale (semifinalista al Foro Italico lo scorso anno). La Kanepi ha impiegato poco più di un’ora e quaranta minuti per avere la meglio sulla Trevisan, mentre per Martic è bastata un’ora e nove minuti per eliminare la Bronzetti. Vediamo i risultati delle due partite nel dettaglio.

Qualificazioni WTA 1000 Madrid: i risultati delle italiane nel secondo turno

Kaia Kanepi (Estonia) batte Martina Trevisan 6-2 7-5

Petra Martic (Croazia) supera Lucia Bronzetti 6-4 6-1