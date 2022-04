WTA 1000 Madrid, Iga Swiatek non ci sarà: l’annuncio via social

Iga Swiatek non ci sarà a Madrid. La numero 1 del ranking WTA ha comunicato attraverso i propri canali social nelle scorse ore che non prenderà parte al quarto torneo di categoria 1000 della stagione. Lo scorso anno nella capitale spagnola si era spinta fino al terzo turno, in cui uscì sconfitta dalla ex primatista mondiale, Ashleigh Barty, alla quale, in seguito al suo ritiro annunciato il 23 marzo, sarebbe poi succeduta proprio la giovane tennista polacca. In seguito al forfait di Swiatek, la prima testa di serie sarà dunque occupata dalla giocatrice di casa Paula Badosa, numero 2 della classifica mondiale.

Iga Swiatek non ci sarà a Madrid: l’annuncio della numero 1 al mondo

Questo l’annuncio di Iga Swiatek sui social: “Dopo le ultime settimane intense e la vittoria di 4 titoli di fila è il momento di prendermi cura del mio braccio, che è rimasto affaticato dal Miami Open e non ho avuto la possibilità di trattarlo correttamente. Ho bisogno di una pausa dal gioco così intenso per curarlo bene ed è per questo che, purtroppo, devo ritirarmi dal Mutua Madrid Open. Il mio corpo ha bisogno di riposo. Mi prenderò del tempo per prepararmi per Roma e Parigi. Ci vediamo presto lì. Spero di giocare a Madrid molte volte in futuro – non vedo l’ora“.