Sinner-Rublev, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Roland Garros

Lunedì 30 maggio con orario e campo ancora da definire, si disputerà il match Sinner-Rublev, valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi.

Nei primi tre turni il tennista azzurro ha eliminato gli statunitensi Fratangelo e McDonald e lo spagnolo Carballes Baena, mentre il russo russo ha avuto la meglio il coreano Kwon, l’argentino Delbonis e il cileno Garin. Sono tre i precedenti tra i due, con Rublev in vantaggio per 2-1, anche se l’ultima sfida che risale allo scorso mese al Masters 1000 di Montecarlo (ottavi di finale) è stato vinto dall’altoatesino in tre set. Chi avrà la meglio, nei quarti di finale sfiderà il vincente dell’altro ottavo di finale, che vedrà opposti il russo Medvedev e il croato Cilic.

Dove vedere Sinner-Rublev in tv e streaming

Il match Sinner-Rublev sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. L’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.

Masters 1000 Montecarlo, Sinner-Rublev: gli highlights