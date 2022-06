ATP Eastbourne, sconfitta per Sinner in tre set: sull’erba non ha ancora mai vinto

Dopo l’infortunio al ginocchio sinistro al Roland Garros, Jannik Sinner è ritornato in campo a Eastbourne e ha perso alla sua prima partita stagionale su erba. Il tennista azzurro ha ceduto la vittoria all’americano Tommy Paul dopo oltre due ore di gioco e con il risultato di 2-1 (6-3; 3-6; 6-3). Il numero 13 del ranking ATP, dunque, ancora una volta non è riuscito a vincere un match sulla superficie erbosa in un main-draw: infatti, le uniche vittorie in carriera di Jannik su questa superficie risalgono ai match di qualificazione dell’ATP 250 di ‘S-Hertogenbosh tre anni fa. Ecco di seguito il racconto del match.

Altra sconfitta sull’erba per Jannik Sinner: vittoria al terzo per Tommy Paul

Ancora una volta, l’erba regala una sconfitta a Jannik Sinner e non è proprio un bel segnale in vista di Wimbledon. Il tennista azzurro nel primo set mostra le evidenti difficoltà nell’adattarsi a questa superficie, sia a livello di spostamenti con conseguenti appoggi ballerini, sia sul piano della capacità di variare lo spartito principale costituito dalla pressione da fondo campo. Nel secondo set, Jannik inizia a trovare soluzioni alternative e riesce a strappare il servizio di Tommy Paul al quarto gioco. Il terzo set si apre con ben tre palle break non sfruttate da Sinner, che poi viene punito nell’ottavo game.