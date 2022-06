Swiatek-Gauff, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Roland Garros

Domani pomeriggio alle ore 15 (campo Philippe-Chatrier) si disputerà il match Swiatek-Gauff, valevole per la finale del Roland Garros, in corso di svolgimento di Parigi.

Per la tennista polacca c’è la possibilità del secondo titolo nello Slam parigino dopo quello vinto nel 2020 e in più l’obiettivo è anche quello di eguagliare la striscia di trentacinque successi consecutivi che appartiene alla statunitense Venus Williams, il record più lungo del 21° secolo. Fin qui un solo set perso, ovvero quello contro la cinese Zheng agli ottavi di finale.

La diciottenne Gauff, che in semifinale ha sconfitto l’azzurra Trevisan grande sorpresa del torneo, non ha perso nemmeno un set e potrebbe dare filo da torcere alla sua avversaria favorita della vigilia, nonostante sia la prima volta che arriva all’ultimo atto di uno Slam (al massimo ottavi a Wimbledon 2019-2020 e Australian Open 2020). L’unico precedente sulla terra rossa, risale al 15 maggio 2021, quando la tennista polacca ebbe la meglio nella semifinale degli Internazionali d’Italia con il risultato di 7-6, 6-3.

Dove vedere Swiatek-Gauff in tv e streaming

Il match di semifinale Swiatek-Gauff sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. L’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.