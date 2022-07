Cecchinato-Agamenone, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Atp Umago

Oggi pomeriggio alle ore 16 al “Goran Ivanisevic Stadium” si disputerà il match Cecchinato-Agamenone, valevole per i quarti di finale del torneo Atp 25o di Umago (terra rossa) in corso di svolgimento nella cittadina croata.

Nei primi due turni Cecchinato ha sconfitto il tennista di casa Poljicak e il connazionale Musetti che veniva dal successo del torneo di Amburgo, mentre Agamenone (argentino, naturalizzato italiano) ha avuto la meglio sul serbo Djere e sull’argentino Baez, incontri vinti entrambi 7-5 al terzo set.

Sarà il primo confronto diretto e chi lo vincerà, domani pomeriggio sfiderà in semifinale il vincente dell’altro quarto che vedrà in campo l’altro italiano Sinner e lo spagnolo Carballes Baena.

Dove vedere Cecchinato-Agamenone in tv e streaming

Il quarto di finale del torneo Atp di Umago tra Cecchinato-Agamenone sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire la sfida in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Possibilità di seguire il derby azzurro anche su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Un’alta modalità per seguire l’incontro sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV.

Franco Agamenone, l’intervista