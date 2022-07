Dove vedere Atp Gstaad 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da oggi fino a domenica 24 luglio sarà in programma il torneo Atp 250 di Gstaad (terra rossa) che vedrà al via 28 giocatori con le prime quattro teste di serie che inizieranno il loro percorso dal secondo turno grazie al Bye a loro disposizione. Due i tennisti azzurri nel main draw, ovvero Sonego e Berrettini, con quest’ultimo che tornerà in campo dopo aver saltato Wimbledon causa positività al Covid.

Il torinese esordirà contro un qualificato (in tarda mattinata il nome dell’avversario), mentre il romano (numero 2 del seeding) comincerà la sua avventura svizzera contro il vincente della sfida di primo turno che vedrà opposti il francese Gasquet e lo spagnolo Carballes Baena.

Il montepremi del torneo corrisponde a 597.900 euro, di cui 81.310 destinati al vincitore, con l’aggiunta di 250 punti del ranking maschile; nella passata edizione a trionfare fu il norvegese Ruud grazie alla vittoria in finale contro il francese Gaston per 6-3, 6-2.

Dove vedere Atp Gstaad 2022 in tv e streaming

Il torneo Atp 250 di Gstaad sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv., oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Una seconda opzione per seguire il torneo svizzero è rappresentata dal canale satellitare Sky e più precisamente con Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). L’evento sarà disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Atp Gstaad 2022, programmazione Supertennis

lunedì 18 luglio – replica alle ore 22:00 (primo turno)

martedì 19 luglio – LIVE alle ore 10:30; replica alle ore 22:00 (primo turno)

mercoledì 20 luglio – LIVE alle ore 10:30; replica alle ore 22:00 (secondo turno)

giovedì 21 luglio – LIVE alle ore 10:30; replica alle ore 22:00 (secondo turno)

venerdì 22 luglio – LIVE alle ore 10:30; replica alle ore 22:00 (quarti di finale)

sabato 23 luglio – LIVE alle ore 11:00 (semifinali)

domenica 24 luglio – LIVE alle ore 11:30; replica alle 17:15 (finale)

Atp Gstaad 2022, programmazione Sky

lunedì 18 luglio – LIVE dalle ore 10:30 (primo turno)

martedì 19 luglio – LIVE dalle ore 10:30 (primo turno)

mercoledì 20 luglio – LIVE dalle ore 10:30 (secondo turno)

giovedì 21 luglio – LIVE dalle ore 10:30 (secondo turno)

venerdì 22 luglio – LIVE dalle ore 10:30 (quarti di finale)

sabato 23 luglio – LIVE dalle ore 11:00 (semifinali)

domenica 24 luglio – LIVE dalle ore 11:30 (finale)

Tabellone Atp Gstaad

(1) Ruud bye

Etcheverry vs Lehecka

Munar vs Zapata Miralles

(WC) Ritschard vs (8) Sousa

(4) Ramos-Vinolas bye

(WC) Huesler vs (WC) Stricker

Q vs Monteiro

Q vs (6) Garin

(7) Gaston vs (PR) Thiem

Delbonis vs M.Ymer

Sonego vs Q

(3) Bautista Agut bye

(5) Martinez vs Taberner

Paire vs Q

Gasquet vs Carballes Baena

(2) Berrettini bye

