Dove vedere Atp Umago 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da oggi fino a domenica 31 luglio sarà in programma il torneo Atp 250 di Umago con i match che si disputeranno all’International Tennis Center della città croata. Al via 28 giocatori con le prime quattro teste di serie che inizieranno il loro percorso dal secondo turno grazie al Bye a loro disposizione, ovvero Alcaraz, Sinner, Rune e Baez.

Per i colori azzurri oltre al tennista altoatesino, saranno presenti Fognini, Musetti (fresco vincitore ad Amburgo) e i qualificati Cecchinato, Agamenone e Zeppieri.

Il montepremi del torneo corrisponde a 597.900 euro, di cui 81.310 destinati al vincitore, con l’aggiunta di 250 punti del ranking maschile; nella passata edizione a trionfare fu lo spagnolo Alcaraz che in finale vinse contro il francese Gasquet con un doppio 6-2.

Dove vedere Atp Umago 2022 in tv e streaming

Il torneo Atp 250 di Umago sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv., oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Una seconda opzione per seguire il torneo svizzero è rappresentata dal canale satellitare Sky e più precisamente con Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). L’evento sarà disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Tabellone Atp Umago 2022

(1) Alcaraz bye

Vesely vs Delbonis

Etcheverry vs Bagnis

(Q) Moutet vs (6) Altmaier

(3) Rune bye

(WC) Prizmic vs Zapata Miralles

(Q) Zeppieri vs Cachin

Galan vs (7) Fognini

(8) Musetti vs (PR) Bedene

(Q) Cecchinato vs (WC) Poljicak

(Q) Agamenone vs Djere

(4) Baez bye

(5) Molcan vs (WC) Ajdukovic

Carballes Baena vs Laaksonen

Munar vs Ymer

(2) Sinner bye

