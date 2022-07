Sinner-Alcaraz, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere ottavi Wimbledon

Oggi pomeriggio (campo Centrale) non prima delle ore 15.45, si disputerà il match Sinner-Alcaraz, valevole per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon; sulla carta dovrebbe essere una sfida molto interessante tra i due giovani tennisti che si sono sfidati solamente una volta e che ha visto prevalere l’iberico per 7-6 (1), 7-5 al primo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy 2021 (3 novembre).

In questi primi tre turni dello Slam, l’altoatesino ha eliminato lo svizzero Wawrinka, lo svedese M.Ymer e lo statunitense Isner, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio sul tedesco Struff, sull’olandese Griekspoor e dell’altro tedesco Otte. Chi avrà la meglio, incontrerà ai quarti di finale (martedì 5 luglio) il vincente della sfida che vedrà opposti il serbo Djokovic e l’olandese van Rijthoven.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv e streaming

Il match tra Sinner-Alcaraz, sarà visibile sul canale satellitare Sky, e più precisamente su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e Sky Sport (ch. 255) Un’alta modalità per seguire l’incontro e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV. Purtroppo non è disponibile né lo streaming gratis, né la diretta tv in chiaro sul canale Supertennis, che però trasmetterà la sfida in chiaro e in differita alle ore 21.

