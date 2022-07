Wimbledon, Nadal annuncia il ritiro

Wimbledon, Nadal ha annunciato il ritiro dal torneo alla vigilia della semifinale attesa per domani contro l’australiano Nick Kyrgios . L’infortunio all’addominale che già aveva messo in grandissima difficoltà il maiorchino nei quarti di finali contro l’americano Fritz è stato troppo invalidante perchè Nadal potesse continuare.

Wimbledon, questa volta Nadal deve arrendersi

Wimblebon perde alla vigilia della semifinale contro l’australiano Nick Kyrgios uno dei suoi più grandi protagonisti. Rafa Nadal vittorioso sull’erba per due volte in carriera non scenderà in campo domani a causa dell’infortunio addominale che già lo aveva messo ieri in grandissima difficoltà contro Fritz. Alla fine il maiorchino con una grande impresa era riuscito comunque a superare l’avversario che non aveva saputo approfittare della situazione. Naturalmente una grandissima delusione in primis per un combattente nato come Nadal e anche per i tanti appassionati di tennis e suoi tifosi. La serietà dell’infortunio non ha potuto che portare lo spagnolo a questa decisione. Si trova dunque già in finale Kyrgios che ora attende il vincente dell’altra semifinale tra Djokovic e Norrie. L’augurio naturalmente per Rafa è che possa tornare più forte di prima, per il momento sfuma il sogno del Grande Slam dopo le vittorie in Australia e a Parigi.