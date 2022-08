Dove vedere Masters 1000 Cincinnati: streaming e diretta tv in chiaro?

Dal 14 al 21 agosto al “Lindner Family Tennis Center” di Mason (Ohio), si disputerà il Masters 1000 di Cincinnati che farà da antipasto all’ultimo slam stagionale, ovvero gli US Open (29 agosto-11 settembre).

Le prime due teste di serie sono Medvedev e Nadal, mentre attualmente nel main draw presenti Sinner e Berrettini che esordiranno rispettivamente contro un qualificato e lo statunitense Tiafoe; altri tre italiani invece al via nelle Qualificazioni: Musetti, Sonego e Fognini. Tra i primi turni più interessanti ci sono Paul-Brooksby, Dimitrov-Shapovalov, Khachanov-Korda e Bublik-De Minaur.

Il montepremi del torno americano è di 5 milioni e 119mila 618 euro; dei quali 945mila e 114 euro andranno al vincitore in aggiunta ai 1000 punti per il ranking Atp. Nel 2021 a trionfare fu il tedesco Zverev (assente per infortunio) che in finale prevalse sul russo Rublev per 6-2, 6-3.

Dove vedere Masters 1000 Cincinnati in tv e streaming

Il torneo sul cemento americano si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Masters 1000 Cincinnati, il tabellone

(1) Medvedev bye

Cressy vs Van de Zandschulp

Paul vs Brooksby

Shapovalov vs (16) Dimitrov

(11) Fritz vs Baez

Kyrgios vs Davidovich Fokina

Ramos-Vinolas vs (Q)/(SE)

(6) Rublev bye

(4) Tsitsipas bye

Evans vs Krajinovic

Karatsev vs Nakashima

Molcan vs (13) Schwartzman

(12) Berrettini vs Tiafoe

(WC) Korda vs Khachanov

Bonzi vs Isner

(8) Hurkacz bye

(5) Ruud bye

(WC) Shelton vs (Q)/(SE)

(PR) Wawrinka vs (Q)/(SE)

Rune vs (9) Norrie

(14) Cilic vs (Q)/(SE)

Ruusuvuori vs (WC) Wolf

(WC) McDonald vs Basilashvili

(3) Alcaraz bye

(7) Auger-Aliassime bye

Bublik vs De Minaur

Carreno Busta vs Kecmanovic

(Q)/(SE) vs (10) Sinner

(15) Bautista Agut vs F. Cerundolo

(Q)/(SE) vs (Q)/(SE)

(PR) vs (Q)/(SE)

(2) Nadal bye