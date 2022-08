Dove vedere US Open 2022: streaming e diretta tv Supertennis, Eurosport o Discovery+?

Da lunedì 29 agosto a domenica 11 settembre sui campi in cemento dell'”USTA Billie Jean King National Tennis Center” di New York, si disputeranno gli US Open (142esima edizione) con 132 giocatori e giocatrici al via.

Il detentore è il russo Medvedev che torna a Flushing Meadows da numero 1 al mondo, particolare attenzione anche sugli spagnoli Nadal e Alcaraz, al greco Tsitsipas, mentre non ci saranno Zverev (ancora fermo a causa dell’infortunio rimediato al Roland Garros) e Djokovic (non può entrare negli Stati Uniti per via del divieto d’accesso ai non vaccinati contro il Covid). Per i colori azzurri presenti Sinner, Berrettini, Sonego, Fognini e Musetti, per quanto riguarda le ragazze ci saranno Trevisan, Giorgi, Paolini e Cocciaretto (proveniente dalle Qualificazioni). Al vincitore del torneo andranno 2.600.000$ e 2000 punti, mentre al finalista 1.300.000 $ e1200 punti.

Dove veder US Open 2022 in tv e streaming

Gli US Open saranno visibili come nelle ultime stagioni dai canali Eurosport ed Eurosport 1 (canale 210 e 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire il torneo in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma anche su Discovery +.

US Open 2022, il calendario completo

Lunedì 29 agosto, dalle 17.00 italiane: 1° turno (maschile e femminile);

Martedì 30 agosto, dalle 17.00: 1° turno (maschile e femminile);

Mercoledì 31 agosto, dalle 17.00: 2° turno (maschile e femminile);

Giovedì 1 settembre, dalle 17.00: 2° turno (maschile e femminile);

Venerdì 2 settembre, dalle 17.00: 3° turno (maschile e femminile);

Sabato 3 settembre, dalle 17.00: 3° turno (maschile e femminile);

Domenica 4 settembre, dalle 17.00: ottavi di finale (maschile e femminile);

Lunedì 5 settembre, dalle 17.00: ottavi di finale (maschile e femminile);

Martedì 6 settembre, dalle 18.00: quarti di finale (maschile e femminile);

Mercoledì 7 settembre, dalle 18.00: quarti di finale (maschile e femminile);

Giovedì 8 settembre, dalle 01.00 (notte tra giovedì e venerdì): semifinali femminili

Venerdì 9 settembre, dalle 21.00: semifinali maschili;

Sabato 10 settembre, ore 22.00: finale femminile;

Domenica 11 settembre, ore 22.00: finale maschile.

